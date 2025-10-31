Svarsto mesti iššūkį Žemaitaičiui: partietė ketina siekti „aušriečių“ pirmininkės posto

„Dar turiu laiko pagalvoti. Kiek žinau, iškėlė ne tik Klaipėdos skyrius, bet ir Klaipėdos rajonas. Žmonės turi pasitikėjimą, rinkimai turi būti demokratiški. Turbūt dalyvausiu“, – Eltai teigė L. Šukytė-Korsakė.
„Vakar turėjau susitikimą su vadovybe, turbūt neatsisakysiu“, – akcentavo ji.
„Kodėl gi ne“, – perklausta, ar pirmininko rinkimuose mes iššūkį R. Žemaitaičiui, tikino politikė.
Tuo metu „aušriečių“ vicepirmininkas Tadas Sadauskis tikina, jog dauguma skyrių iškėlė dabartinio politinės jėgos lyderio Remigijaus Žemaitaičio kandidatūrą.
„Lapkričio 8 d. vyks suvažiavimas. Skyriai jau pateikė savo nuomones ir kandidatus, yra trys (kandidatai – ELTA). Tai Remigijus Žemaitaitis, Daiva Žebelienė ir Lina Šukytė-Korsakė“, – teigė T. Sadauskis.
„Didžioji dauguma skyrių iškėlė Remigijų Žemaitaitį“, – pabrėžė jis.
Pasak T. Sadauskio, kandidatai savo sprendimą dėl kandidatavimo galės išsakyti kitą šeštadienį vyksiančiame suvažiavime.
Tiesa, R. Žemaitaitis dar spalio viduryje teigė sieksiantis antros kadencijos „Nemuno aušros“ pirmininko poste.
Tuo metu su D. Žebeliene penktadienį Eltai susisiekti nepavyko.
ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį. Partijos pirmininko pareigas nuo tada užima R. Žemaitaitis.
Jo pavaduotojais šiuo metu yra Seimo nariai R. Puchovičius, T. Sadauskis, Kęstutis Bilius, L. Šukytė-Korsakė, D. Žebelienė, Daiva Petkevičienė.
„Nemuno aušra“ turi 35 skyrius skirtingose savivaldybėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!