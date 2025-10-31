Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Svarsto mesti iššūkį Žemaitaičiui: partietė ketina siekti „aušriečių“ pirmininkės posto

2025-10-31 13:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 13:56

Sulaukusi kelių partijos skyrių palaikymo, parlamentarė Lina Šukytė-Korsakė svarsto kandidatuoti kitą savaitgalį vyksiančiuose „Nemuno aušros“ pirmininko rinkimuose. 

Lina Šukytė-Korsakė, Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

Sulaukusi kelių partijos skyrių palaikymo, parlamentarė Lina Šukytė-Korsakė svarsto kandidatuoti kitą savaitgalį vyksiančiuose „Nemuno aušros“ pirmininko rinkimuose. 

REKLAMA
10

„Dar turiu laiko pagalvoti. Kiek žinau, iškėlė ne tik Klaipėdos skyrius, bet ir Klaipėdos rajonas. Žmonės turi pasitikėjimą, rinkimai turi būti demokratiški. Turbūt dalyvausiu“, – Eltai teigė L. Šukytė-Korsakė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar turėjau susitikimą su vadovybe, turbūt neatsisakysiu“, – akcentavo ji. 

„Kodėl gi ne“, – perklausta, ar pirmininko rinkimuose mes iššūkį R. Žemaitaičiui, tikino politikė.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu „aušriečių“ vicepirmininkas Tadas Sadauskis tikina, jog dauguma skyrių iškėlė dabartinio politinės jėgos lyderio Remigijaus Žemaitaičio kandidatūrą. 

REKLAMA

„Lapkričio 8 d. vyks suvažiavimas. Skyriai jau pateikė savo nuomones ir kandidatus, yra trys (kandidatai – ELTA). Tai Remigijus Žemaitaitis, Daiva Žebelienė ir Lina Šukytė-Korsakė“, – teigė T. Sadauskis.

„Didžioji dauguma skyrių iškėlė Remigijų Žemaitaitį“, – pabrėžė jis. 

Pasak T. Sadauskio, kandidatai savo sprendimą dėl kandidatavimo galės išsakyti kitą šeštadienį vyksiančiame suvažiavime.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, R. Žemaitaitis dar spalio viduryje teigė sieksiantis antros kadencijos „Nemuno aušros“ pirmininko poste.

Tuo metu su D. Žebeliene penktadienį Eltai susisiekti nepavyko. 

ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį. Partijos pirmininko pareigas nuo tada užima R. Žemaitaitis.

Jo pavaduotojais šiuo metu yra Seimo nariai R. Puchovičius, T. Sadauskis, Kęstutis Bilius, L. Šukytė-Korsakė, D. Žebelienė, Daiva Petkevičienė. 

„Nemuno aušra“ turi 35 skyrius skirtingose savivaldybėse. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Prokuratūra nepradėjo tyrimų dėl partijos „Nemuno aušra“ ir Žemaitaičio šmeižimo (15)
Įspėjamasis streikas MO muziejuje (nuotr. BNS / Pauliaus Peleckio)
„Tai gali būti paskutinis kartas“: kultūrininkai pradėjo streiką visoje Lietuvoje (147)
Remigijus Žemaitaitis, Ignotas Adomavičius / BNS Foto
Kultūros krizė: kas laukia Adomavičiaus – jau aišku, kas iš to labiausiai išloš (126)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Lažybos
Lažybos
2025-10-31 14:35
statau viską, kad Žemaitatis bus perrinktas
Atsakyti
tikrai
tikrai
2025-10-31 14:33
manau,kad Remigijaus niekas nepakeis,jis tiesiog nepakeiciamas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų