Dvi dienas truksiančio vizito metu EP vadovybė susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, ministrais, Seimo pirmininku Juozu Oleku ir parlamentarais.
Susitikimuose daugiausia dėmesio numatoma skirti Lietuvos pirmininkavimo prioritetams – saugumui, gynybai, atsakui į hibridines grėsmes, ES plėtrai ir paramai Ukrainai.
Taip pat ketinama aptarti naująjį ES daugiametį biudžetą ir Europos konkurencingumo stiprinimą.
„Lietuva perima pirmininkavimą ES Tarybai Europai itin svarbiu metu. Dėl karo mūsų žemyne ir didėjančių grėsmių saugumui Lietuva pernelyg gerai žino, kas pastatyta ant kortos“, – pranešime cituojama R. Metsola.
EP vadovybė taip pat lankysis Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje esančiame Padvarionių pasienio kontrolės punkte.
Antradienį po susitikimo su premjeru M. Sinkevičiumi R. Metsola dalyvaus bendroje spaudos konferencijoje Vyriausybėje, vėliau su Seimo pirmininku J. Oleku teiks komentarus žiniasklaidai.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus nuo 2027 metų sausio 1-osios iki birželio 30 dienos. Tai bus antrasis Lietuvos pirmininkavimas – pirmą kartą šalis pirmininkavo 2013 metų antrąjį pusmetį.
EP Pirmininkų sueiga, kurią sudaro Parlamento pirmininkė ir politinių frakcijų vadovai, tradiciškai lankosi pirmininkauti ES Tarybai besirengiančioje valstybėje, siekdama užtikrinti bendrą supratimą apie būsimus bendrus prioritetus.
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