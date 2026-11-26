Anot jo, ankstesnė patirtis rodo, kad itin ambicingi sankcijų paketai galutiniame etape dažnai neatitinka pirminių lūkesčių, todėl šįkart pasirinktas nuosaikesnis pasiūlymas.
„Pateikiame siūlymus, kuriuos tikimės, kad priimsime be didelio pasipriešinimo, be didelių šalių narių diskusijų“, – žurnalistams Briuselyje trečiadienį sakė ambasadorius.
„Tam tikras, (...) konsensusinis paketas, kuris, tikimės, iki metų pabaigos galėtų būti priimtas ir būtų svarbus signalas, svarbi žinia, kad sankcijų režimas nesustoja, judame toliau į priekį, randame naujų priemonių“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbė BNS, naujausiame sankcijų Rusijai pakete – jau 22-ajame nuo Maskvos invazijos 2022 metais pradžios – siūloma drausti Rusijos sportininkams ir komandoms varžytis sporto renginiuose bloko teritorijoje, demonstruoti oficialius simbolius bei riboti Rusijos rėmėjų finansinius srautus sporto ir kultūros asociacijoms Europoje.
Taip pat numatoma ES baudžiamąsias priemones taikyti didesniam skaičiui Rusijos bankų ir laivų iš vadinamojo „šešėlinio laivyno“, kurį Maskva naudoja savo naftos eksportui, uždrausti europiečiams eiti pareigas Rusijos įmonių valdymo organuose.
Be to, Europos Komisija pateikė gaires, kaip įgyvendinti vizų draudimą Ukrainoje kovojusiems rusams. Šią priemonę ES šalys parėmė spalio mėnesį, didėjant nuogąstavimams dėl to, ką Vakarų pareigūnai vadina Maskvos „hibridine“ sabotažo ir kišimosi į Europos reikalus kampanija.
„Man atrodo, yra ir tikrai svarbių elementų, apie kuriuos mes kalbėjome ir 20-ajame (sankcijų – BNS) pakete, 21-ajame, o dabar jie tampa realybe jau šito siūlymo kontekste“, – teigė N. Aleksiejūnas.
Pasak ambasadoriaus, dar vienas svarbus elementas – galimybė sektorines sankcijas pratęsti anksčiau nei liepos pabaigoje ir ilgesniam laikotarpiui.
„Tai būtų irgi svarbus elementas, kad pratęstume iš anksto, pratęstume galbūt net ir ilgesniam laikui negu iki šiol ir tam tikras užcementavimas viso 21-ojo, 22-ojo paketo priimtų priemonių“, – teigė jis.
Sankcijas Rusijai Vakarai įvedinėja dėl invazijos Ukrainoje.
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