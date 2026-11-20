Abi šalys tikisi pasirašyti kelis susitarimus, o derybos turėtų sudaryti sąlygas tolesniam bendradarbiavimui ateityje. Toliau pristatome pagrindinius darbotvarkės klausimus.
Maisto produktai
Ketinama paskelbti apie susitarimą dėl prekybos maisto produktais ir gėrimais, kuriuo būtų siekiama sumažinti biurokratines kliūtis, nuo tada, kai Didžioji Britanija pasitraukė iš Europos Sąjungos, apsunkinančias prekybą.
Didžioji Britanija ir ES ketina panaikinti maisto ir gyvūninės kilmės produktų, pavyzdžiui, sūrio ir šoninės, sertifikatus bei patikras pasienyje. Londono teigimu, tai galėtų šalies ekonomikai kasmet atnešti 5,1 mlrd. svarų sterlingų (6,7 mlrd. eurų).
Didžioji Britanija turės geriau suderinti savo taisykles su ES reikalavimais dėl maisto saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos. Tai viena iš „Brexito“ šalininkams nepriimtinų sąlygų.
Didžiosios Britanijos vyriausybei teko paneigti teiginius, kad dėl susitarimo, pavyzdžiui, būtų uždrausti dūmų skonio bulvių traškučiai arba marmeladas turėtų būti pervadintas į „citrusinių vaisių marmeladą“.
Jaunimas
Briuselis siekia susitarimo, kuris leistų abiejų šalių jaunuoliams trejus metus gyventi viena kitos teritorijoje, o Europos studentams – studijuoti Didžiosios Britanijos universitetuose už mažesnį mokestį, prilygstantį arba artimesnį tam, kurį moka vietos studentai.
Tai tapo viena sudėtingiausių derybų temų, nes Londonas, patirdamas spaudimą riboti migraciją, laikėsi griežtos pozicijos, tuo erzindamas savo partnerius Europoje.
Po ilgų diskusijų abi pusės susitarė nustatyti 100 tūkst. dalyvių ribą jaunimo mainų programai, pranešė diplomatinis šaltinis.
Išmetamieji teršalai
Abi šalys ketina susitarti susieti savo prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemas. Šios sistemos skirtos kovoti su klimato kaita ir iš esmės įpareigoja teršėjus pirkti leidimus už jų išmetamus šiltnamio efektą sukeliančius teršalus.
Pagal susitarimą Didžioji Britanija ir ES pripažintų viena kitos išduotus taršos leidimus, o prekėms, kuriomis jos prekiauja tarpusavyje, nebūtų taikomi atitinkami pasienio anglies dioksido mokesčiai.
Londono teigimu, susitarimas galėtų Didžiosios Britanijos ekonomikai kasmet atnešti 3,8 mlrd. svarų sterlingų ir apsaugoti 6,5 mlrd. svarų sterlingų vertės plieno, aliuminio bei kitų pramonės gaminių eksportą nuo papildomo apmokestinimo.
Elektros energija
Be šios savaitės viršūnių susitikimo darbotvarkės, tęsiamos diskusijos dėl Didžiosios Britanijos dalyvavimo Europos elektros energijos rinkoje. Šios idėjos šalininkai teigia, kad tai sustiprintų energetinį saugumą ir padėtų sumažinti kainas.
Penkios ES valstybės, tarp jų Vokietija, Nyderlandai ir Danija, teigia, kad tai padėtų Šiaurės jūros regioną paversti „didžiausiu pasaulyje švariosios energijos centru“, kurio pagrindą sudarytų vėjo energija.
Tačiau Didžiosios Britanijos gali būti paprašyta sumokėti „stojamąjį mokestį“, kuris būtų skirtas plėtros projektams mažiau pasiturinčiuose Europos regionuose. Dėl šio mokesčio dydžio neabejotinai kiltų daug ginčų.
„Pagaminta Europoje“
JK nerimauja, kad gali likti nuošalyje, ES dedant pastangas stiprinti vietos automobilių ir gynybos pramonę, įpareigojant įmones rinktis europietiškus gaminius, jeigu jos nori gauti valstybės finansavimą.
Tačiau Briuselis kol kas negali nei suteikti nuolaidų, nei atsisakyti jų suteikti, nes ES valstybės narės ir įstatymų leidėjai vis dar intensyviai diskutuoja, kokia turėtų būti galutinė šios sistemos forma.
Vokietija ir Prancūzija palaiko Didžiosios Britanijos įtraukimą į sąvokos „Pagaminta Europoje“ apibrėžtį, bent jau automobilių pramonės srityje. Tokiai pozicijai pritaria Europos automobilių gamintojai.
Tačiau mainais jos prašo Didžiosios Britanijos prisijungti prie ES taikomų sektorinių prekybos apsaugos priemonių kitų valstybių, ypač Kinijos, atžvilgiu.
Kalbos apie grįžimą į ES ir kiti klausimai
Iš naujo įžiebęs diskusijas dėl „Brexit“ savo šalyje, A. Burnhamas pareiškė, kad pokalbiai su ES apie „ilgalaikius mūsų santykius“ vyks tik po viršūnių susitikimo.
Tačiau neabejotinai bus keliamas klausimas dėl Londono ketinimų.
Per derybas taip pat ketinama aptarti bendradarbiavimą dirbtinio intelekto srityje, neteisėtą migraciją per Lamanšo sąsiaurį ir paramą Ukrainai.
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