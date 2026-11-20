Praėjus dešimtmečiui po to, kai britai balsavo už pasitraukimą iš ES, atmosfera buvo teigiama. Styginių kvintetas atliko abiejų pusių himnus, o A. Burnhamas spaudė ranką ES vadovams Ursulai von der Leyen ir Antonio Costai.
Iškilo galima kliūtis
Vis dėlto iškilo galima kliūtis, kai 27 valstybes vienijantis blokas ir Londonas ginčijosi, ar galutinis susitarimų įgyvendinimas turėtų priklausyti nuo JK sutikimo sumažinti universitetų studijų mokesčius ES studentams. Tačiau prasidedant deryboms abi pusės susitikimą pristatė kaip laimėjimą.
„Tai gera diena JK. Tai gera diena Europai“, – susitikime sakė A. Burnhamas ir pasidžiaugė „istoriniu“ susitarimu, o U. von der Leyen pavadino jį „lūžio tašku“ santykiuose.
Briuselyje buvo svarstomi trys pagrindiniai susitarimai: dėl biurokratinių kliūčių maisto produktų eksportui mažinimo, dėl abiejų pusių prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemų susiejimo ir dėl vadinamosios „jaunimo patirties programos“.
A. Burnhamas teigia, kad šios priemonės, dėl kurių buvo deramasi dar prieš jam pradedant eiti ministro pirmininko pareigas, padės atitaisyti dalį „Brexito“ padarytos žalos.
Britų įmonės vėl galės lengviau eksportuoti prekes į Europą, o 100 tūkst. jaunesnių nei 30 m. asmenų iš abiejų pusių bus suteikta galimybė iki trejų metų gyventi kitos pusės teritorijoje, dirbti, studijuoti ar keliauti.
Nors susitikimo atmosfera buvo gerokai draugiškesnė, pakeisti senus įpročius vis tiek sunku.
Briuselis ir Londonas iki paskutinės minutės karštai ginčijosi dėl susitarimų detalių.
Vienas pagrindinių nesutarimų kilo dėl reikalavimo, kad Londonas ateityje sutiktų sumažinti ES studentams taikomus studijų mokesčius JK universitetuose iki tokio pat lygio, kokį moka britų studentai.
JK vyriausybė tvirtino, kad susitarimai jau sudaryti, nors derybos dėl studijų mokesčių dar tęsis šešis mėnesius.
Tačiau ES valstybių pareiškime, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, nurodyta, kad jos susilaikys nuo susitarimų ratifikavimo, kol nebus pasiektas susitarimas dėl šių mokesčių.
„Naivus“
Po atėjimo į valdžią šią vasarą ministras pirmininkas sulaužė tabu toksiškose JK diskusijose dėl santykių su Europa ir netgi užsiminė apie galimybę vieną dieną vėl prisijungti prie ES.
Nors viršūnių susitikime daugiausia dėmesio skirta mažesniems žingsniams, A. Burnhamas teigė, kad svarbesnius sprendimus dėl tolesnių santykių ketina atidėti vėlesniam laikui.
Prieš susitikimą jis sakė, kad po jo Londonas sieks „pradėti diskusijas su ES partneriais apie ilgalaikių santykių galimybes“.
Anksčiau pareiškęs norintis, kad per jo gyvenimą JK vėl įstotų į ES, buvęs Mančesterio meras pažadėjo pristatyti įvairius galimus scenarijus – nuo dabartinės padėties išsaugojimo iki prisijungimo prie muitų sąjungos ar pakartotinio tapimo ES nare.
Tokią strategiją iš dalies lėmė apklausos, kurios nuolat rodo, kad dauguma britų apgailestauja dėl „Brexito“ ir balsuotų už sugrįžimą į ES, jei referendumas vyktų rytoj.
Šią strategiją taip pat lėmė silpna JK ekonomika, kuriai pakenkė „Brexitas“, ir tai, kaip pasaulis pasikeitė nuo 2016 m. – Europa tvirtai remia Ukrainą jos kare su Rusijos agresija.
A. Burnhamas tikisi, kad draugiškesni santykiai su ES padės suburti plačią centro kairiųjų koaliciją ir laimėti kitus visuotinius rinkimus, kurie turėtų vykti ne anksčiau kaip 2029 m.
Tačiau ši strategija kelia didelę riziką, juolab kad net jo paties partijoje, jau nekalbant apie visą šalį, nėra vieningos nuomonės, kaip reikėtų veikti toliau.
A. Burnhamo iniciatyva suteikia galimybę opozicijoje esantiems konservatoriams ir kraštutinių dešiniųjų partijai „Reform UK“, vadovaujamai Nigelio Farage‘o, apkaltinti jį išdavus „Brexito“ šalininkus. N. Farage‘as penktadienį Briuselyje surengs nuosavą spaudos konferenciją.
„Naivusis Andy Burnhamas nuvyko į Briuselį ir susidūrė su atšiauria realybe, apie kurią įspėju jau kelis dešimtmečius. Lankstumas yra tik fantazija“, – socialiniame tinkle „X“ parašė N. Farage‘as.
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