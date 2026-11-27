Praėjusią savaitę vykusiuose rinkimuose į parlamentą išrinkta Liberalų sąjūdžio kandidatė Mėta Paulauskė, surinkusi 3942 balsus, arba 49,65 proc. visų dalyvavusių rinkėjų balsų.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Gintautas Kindurys surinko 3860 balsų (48,62 procento).
Pagal patvirtintus duomenis, iš 28 tūkst. 467 apygardos rinkėjų sąraše įrašytų asmenų balsavime dalyvavo 7939 rinkėjai (27,89 proc.), iš jų 137 biuleteniai (1,73 proc.) pripažinti negaliojančiais.
VRK narė Jolita Baušytė tikino, jog antrojo rinkimų turo metu balsavimo procesas vyko sklandžiai, negauta stebėtojų protestų ir pastabų.
„Antrojo rinkimų turo metu balsavimo procesas vyko sklandžiai, ramiai“, – penktadienį posėdyje kalbėjo ji.
Liberalai anksčiau skelbė, kad M. Paulauskė daugiau nei 20 metų vykdo profesinę teisininkės-mediatorės veiklą Visagino, Ignalinos ir Zarasų savivaldybėse, konsultuoja teisinių ir socialinių sunkumų patiriančius žmones, dirba su šeimomis, jaunimu, senjorais bei regiono bendruomenėmis.
Rinkimuose galėjo dalyvauti tik Ignalinos rajono savivaldybėje, Visagino ir trijose Zarasų rajono savivaldybėje esančiose Salako, Smalvų ir Turmanto rinkimų apylinkėse registruoti gyventojai.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
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