Politikė taip pat ves demokratų kandidatų į Kauno miesto savivaldybės tarybą sąrašą.
„Šešiolika metų buvau Kauno miesto savivaldybės tarybos narė, todėl gerai pažįstu miesto savivaldos veiklą ir matau, kokių pokyčių reikia Kaunui. Turime kurti pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstą savivaldą, į miesto ateities planavimą aktyviai įtraukti vietos bendruomenes, verslą, užtikrinti skaidrų ir atvirą sprendimų priėmimą“, – partijos pranešime cituojama E. Gudišauskienė.
Politikė anksčiau dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktore, mero patarėja, vadovavo savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komitetui, Etikos bei Antikorupcijos komisijoms.
Iki paskyrimo sveikatos apsaugos viceministre E. Gudišauskienė dirbo Kauno klinikų projektų vadove.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.