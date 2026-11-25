„Aš pati esu tikrai už internetinį balsavimą, bet suprantu, kad čia yra politinis sprendimas“, – trečiadienį Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje sakė L. Petronienė.
Ji nurodė, kad 2024 m. atliktoje internetinio balsavimo galimybių studijoje pateiktas galimas tokio balsavimo įgyvendinimo planas, įvertintos rizikos ir numatyta, kiek laiko procesas galėtų užtrukti.
„Tikrai ten tas balsavimas galimas, tiesiog tuo metu (studijos rengėjai – ELTA) nesiūlė dėl jūsų paminėtų grėsmių, dėl geopolitikos“, – teigė VRK pirmininkė.
Anot jos, norint įvesti internetinį balsavimą reikėtų keisti teisės aktus, o pati VRK tokio sprendimo priimti negalėtų.
„Pati VRK negalėtų įvesti, pirmiausia reikalingas yra pakeitimas įstatymuose“, – aiškino L. Petronienė, komiteto narius taip pat kvietusi susipažinti su galimybių studijoje išdėstytomis rizikomis ir siūlomomis priemonėmis.
Balsavimas internetu galėtų padėti daliai rinkėjų
L. Petronienės vertinimu, internetinis balsavimas nebūtinai reikšmingai padidintų rinkėjų aktyvumą, tačiau suteiktų daugiau galimybių balsuoti žmonėms, kuriems sudėtinga atvykti į rinkimų apylinkes.
„Tai labai smarkiai rinkėjų aktyvumo galbūt ir nepadidintų, bet jis tikrai garantuotų galimybę balsuoti įvairių grupių rinkėjams“, – sakė ji.
Kaip pavyzdžius L. Petronienė minėjo mažus vaikus auginančius žmones ir vienišus tėvus, pamainomis dirbančius asmenis, tolimųjų reisų vairuotojus bei žmones su negalia.
Ji taip pat pasakojo su pavydu stebėjusi internetinio balsavimo procesą Estijoje. VRK pirmininkė priminė, kad kai kuriose valstybėse internetu balsuoti leidžiama tik tam tikroms rinkėjų grupėms – pavyzdžiui, Prancūzija tokią galimybę suteikia užsienyje gyvenantiems savo piliečiams.
Vis dėlto, pasak jos, Lietuvoje anksčiau vykusiose diskusijose dėl tokio modelio buvo apsispręsta kitaip.
„Teisės ir teisėtvarkos komitete, Rinkimų kodekso rengimo grupėje tuo metu buvo nutarta, kad vis tiktai arba leisti visiems, arba neleisti visiems, ir tuo metu nebuvo siūloma įdiegti elektroninio balsavimo“, – sakė VRK pirmininkė.
Ji pabrėžė, kad sprendžiant dėl internetinio balsavimo pirmiausia turėtų būti įvertintas saugumas.
„Aišku, saugumas svarbu ir pirmiausia pati valstybė turi apsispręsti, čia yra politinis sprendimas“, – teigė L. Petronienė.
VRK rinkimų sistemą perkėlė į valstybinį duomenų centrą
Kalbėdama apie pasirengimą rinkimams, L. Petronienė taip pat išskyrė kibernetinį saugumą. Pasak jos, vienas svarbiausių VRK prioritetų – užtikrinti stabilų, saugų ir nepertraukiamą rinkimų informacinės sistemos veikimą. Šiemet sistema perkelta į valstybinį duomenų centrą, tačiau po perkėlimo kilo integracijų trikdžių – kai kurias jų teko atkurti ir konfigūruoti iš naujo.
„Turėjome trikdžių su integracija, mes turėjome atstatyti iš naujo, konfigūruoti kai kurias integracijas“, – sakė VRK pirmininkė.
Ji teigė, kad rinkimų laikotarpiu bus sustiprintas informacinių sistemų ir infrastruktūros specialistų budėjimas, o sistemos komponentai ir duomenys yra dubliuojami. Taip pat atliekami saugumo auditai, testavimai, rizikų vertinimai, daromos atsarginės kopijos.
Diskusijos dėl internetinio balsavimo Lietuvoje vyksta nuo 2006 m., tačiau bandymai jį įteisinti Seime baigėsi nesėkmingai.
2018 m. Vyriausybė siūlė kurti balsavimo internetu sistemą, bet po metų iniciatyvos atsisakė dėl kibernetinių grėsmių. 2024 m. pristatyta VRK užsakyta studija patvirtino, kad toks balsavimas techniškai įmanomas, tačiau išskyrė saugumo rizikas ir 20 mln. eurų siekiančias įgyvendinimo bei palaikymo išlaidas.
Tų pačių metų gruodį Seimas nepritarė siūlymui įteisinti balsavimą internetu referendumuose.
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