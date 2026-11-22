Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, suskaičiavus balsus 22 iš 27 apylinkių, už liberalų kandidatę balsavo 53,14 proc. rinkėjų (skaičiuojant nuo galiojančių biuletenių arba 52,29 proc. – nuo visų dalyvavusių), iš viso 3195 rinkėjų.
Tuo metu už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) iškeltą Gintautą Kindurį balsavo 46,86 proc. (46,1 proc. nuo visų dalyvavusių) arba iš viso 2817 rinkėjų.
VRK duomenimis, skaičiuojant kartu su balsavusiais iš anksto, aktyvumas šiuose rinkimuose siekė 27,87 proc.
Pirmajame rinkimų ture iš viso dalyvavo 11 kandidatų.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius.
Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
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