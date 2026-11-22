„Negavome jokių pranešimų apie galimus pažeidimus, keletą kartų visų trijų (Ignalinos rajono, Visagino ir Zarasų rajono – ELTA) savivaldybių policija informavo, kad viskas vyksta sklandžiai, kad jie buvo nuvykę į rinkimų apylinkes, jie vykdo patruliavimą ir niekur jokių galimų pažeidimų nenustatė“, – sekmadienį LRT radijui sakė L. Petronienė.
Pasak jos, balsavimo aktyvumas antrajame ture yra mažesnis nei pirmajame.
„Šiandien žmonės mažiau aktyvūs negu buvo pirmame ture ir tai mus šiek tiek gąsdina, kadangi aktyvumas jau (…) skiriasi apie 3 proc. – galbūt ir Visagine, Ignalinoje yra prastokas oras, kaip ir Vilniuje, tikrai kviečiame rinkėjus balsuoti“, – tikino VRK pirmininkė.
Visgi, VRK duomenimis, aktyviausi rinkėjai yra Ignalinos, Zarasų rajonuose – Ceikinių, Smalvų ir Dūkšto rinkimų apylinkėse, čia sekmadienį balsavo jau virš 10 proc. žmonių.
Šiuose rinkimuose galima balsuoti bet kurioje apylinkėje savo apygardoje, L. Petronienės teigimu, dalis rinkėjų naudojasi tokia galimybe.
Naujausiais 13 val. duomenimis, sekmadienį iš viso balsavo 18,35 proc. rinkėjų, iš anksto iki sekmadienio balsavo 9,42 proc., per sekmadienį – 8,92 proc.
Dėl mandato parlamente varžosi du daugiausiai rinkėjų balsų per pirmąjį balsavimą surinkę kandidatai – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) iškeltas Gintautas Kindurys ir Liberalų sąjūdžio kandidatė Mėta Paulauskė.
Nalšios šiaurinės apygardos rinkimų apylinkės duris atvėrė 7 valandą ryto ir rinkėjų laukia iki 20 valandos vakaro.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
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