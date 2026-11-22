Balsuodami iš anksto, namuose ar sveikatos priežiūros bei socialinės priežiūros įstaigose savo valią iki rinkimų dienos buvo išreiškę 9,42 proc. balsavimo teisę turinčių rinkėjų.
Tuo metu per sekmadienį iki vidurdienio prie balsadėžių atėjo dar 6,72 proc. rinkėjų.
Dėl mandato parlamente varžosi du daugiausiai rinkėjų balsų per pirmąjį balsavimą surinkę kandidatai – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) iškeltas Gintautas Kindurys ir Liberalų sąjūdžio kandidatė Mėta Paulauskė.
Nalšios šiaurinės apygardos rinkimų apylinkės duris atvėrė 7 valandą ryto ir rinkėjų laukia iki 20 valandos vakaro.
VRK primena, kad norintiems balsuoti reikia turėti savo asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą.
Pirmajame rinkimų ture iš viso dalyvavo 11 kandidatų.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius.
Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
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