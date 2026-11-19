Už balsavo 78 Seimo nariai, prieš nebuvo, o susilaikė 5 parlamentarai.
Įstatymo projektu, kurį parengė Teisingumo ministerija, siekiama skatinti lyčių lygybę bei aktyvesnį moterų dalyvavimą politikoje.
Pagal numatytą tvarką, nėščia arba pagimdžiusi EP narė ne ilgiau kaip tris mėnesius iki numatomo vaiko gimimo dienos ir ne ilgiau kaip pusmetį po vaiko gimimo galės įgalioti kitą EP narį balsuoti jos vardu.
Oficialius pranešimus apie sprendimo patvirtinimą jau yra pateikusios Danija, Bulgarija, Švedija, Graikija, Liuksemburgas, patvirtinimo procedūras baigusios ir artimiausiu metu pranešimus pateiks Airija, Latvija, Estija, Prancūzija ir Rumunija.
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