V. Jonikytė-Bacevičė nebijo kalbėti apie asmeninį apsisprendimą, kad vaikų ji turėti kategoriškai nenori. Moteris tikino, jog svetimi žmonės neturėtų nurodinėti kitiems, ar jie turėtų turėti vaikų.
„Labai anksti supratau, kad neturiu tų „mamiškų kaulų“ savyje ir aš to nenoriu. Supratau (tv3.lt red. pastaba) 14-os metų“, – tikino V. Jonikytė-Bacevičė.
Moteris tikino, kad augdama daugiavaikėje šeimoje ji suprato, jog nuolatinio triukšmo ir chaoso renkasi neturėti.
Kraštutiniu atveju rinktųsi darytis abortą
Per gyvenimą V. Jonikytė-Bacevičė pasakojo turėjusi tris vyrus ir jie visi buvo supažindinti su tokiu jos apsisprendimu. Dabartinis vyras, anot moters, supranta tokį jos apsisprendimą ir jį priima.
„Jis puikiai žinojo, kad ne, ir viskas“, – pasakojo moteris.
V. Jonikytė-Bacevičė tikino, kad ją vis dar stebina aplinkinių įsitikinimas, jog turi pasiaiškinti, kodėl nusprendei niekada neturėti vaikų.
„Moterys neturėjo teisių, neturėjo savo pinigų, neturėjo jokių galimybių, ir šiuo metu, deja, daug tokių moterų, priklausančių nuo aplinkybių. Jeigu aš galiu sau leisti savęs į tokias pozicijas nepastatyti, aš jų ir nestatysiu“, – pasakojo laidos viešnia.
Laidos vedėja Keitė Arai klausė, ką moteris darytų tokiu atveju, jeigu įvyktų neplanuotas nėštumas. V. Jonikytė-Bacevičė pripažino, kad pasidarytų abortą.
„Faktas, 100 proc.“, – sakė ji.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
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