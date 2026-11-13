Tėvams – rimtas įspėjimas dėl vaikų pamėgtos platformos „Roblox“: ekspertė atskleidė tiesą

Apie tai laidoje pasakojo Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos valdybos narė Aurelija Rutkauskaitė.
Skundai dėl smurto žaidimų platformose
Ar skundai dėl smurto žaidimų platformose apskritai yra naujas reiškinys?
A. Rutkauskaitė: Iš tiesų yra. Gal nelabai garsiai apie tai kalbame Europoje, labiau turbūt Amerikoje. Žaidimai iš principo yra mūsų kultūros dalis ir ji tik stiprėja, tai atitinkamai ir incidentų daugėja. Arba nesusipratimų daugėja ir dėl to skundų daugėja.
Kas, jūsų nuomone, buvo tas atspirties taškas, tas lakmuso popierėlis, nuo kurio prasidėjo visi šie skundai?
A. Rutkauskaitė: Žaidimo iš principo pagrindinis tikslas yra įtraukti. Ir kartais tas įtraukimas peržengia tam tikras ribas arba žaidėjams atrodo, kad jis galbūt per stiprus. Tada iš čia atsiranda turbūt tas ginčas ir nesutarimas. Čia labai sudėtinga išbalansuoti, nes žaidimas iš principo yra kuriamas taip, kad jis būtų įtraukus. Jo toks tikslas yra. O kartais tos ribos peržengiamos.
Ar žaidimų platformos yra kontroliuojamos?
Žvelgiant į pasaulines tendencijas, kiek apskritai žaidimų platformos yra stebimos, kitaip tariant, kontroliuojamos? Užsiminėte apie tam tikras ribas. Ar dabar yra kažkas, kas nusako, kas yra gerai, o kas jau yra per daug?
A. Rutkauskaitė: Tikrai yra. Žaidimų kūrėjai yra reguliuojami daugybės teisės aktų. Tai visi tie technologiniai reguliavimai, apie kuriuos mes girdime, ir tas pats BDAR, kuris kalba apie asmens duomenis, ir DI aktas, kuris kalba apie dirbtinio intelekto įtraukimą į tam tikrus sprendimus, ir visa vartotojų teisių apsaugos sistema, ir vaikų teisių apsaugos sistema.
Visi šie teisiniai reguliavimai tiesiogiai taikomi žaidėjams, žaidimų kūrėjams ir atitinkamai jie tikrai yra stebimi, reguliuojami ir prižiūrimi. Bet, žinote, reguliavimas taip veikia – jis veikia fone. Kol nėra skundo, tol tiesiogiai kažkas neateina ir nepasižiūri. Tai dabar su skundu galbūt dar kažkas įdomiau pažiūrės konkretų atvejį.
Minėjote, kad Europoje skundai dėl žaidimų platformų dar yra pakankamai naujas reiškinys. Vis dėlto ar jūsų asociacijai konkrečiai Lietuvoje jau yra tekę girdėti skundų dėl kylančių pavojų tam tikrose platformose?
A. Rutkauskaitė: Aš gal kalbėsiu asmeniškai, tai ne. Nors esu technologijų teisininkė, daug dirbanti šioje srityje, bet kol kas mes tokių skundų, tiesiogiai nukreiptų prieš žaidimą kaip žaidimą, neturime.
Tai gali būti kažkokie asmens duomenų saugumo pažeidimai, kas gali nutikti bet kokiam verslui. Tai nėra tiesiogiai nukreipta prieš žaidimą. Arba kažkokie reklamos galbūt klausimai. Bet ne, nėra taip, kaip dabar turime su „Roblox“ atveju.
Kiek atsakomybės tenka tėvams ir žaidimų kūrėjams?
Kokia apskritai yra tėvų ir žaidimų kūrėjų atsakomybė sprendžiant tokius klausimus? Viena vertus, žaidimų kūrėjai gali sakyti, kad tėvai turėtų neleisti savo vaikams žaisti tokių žaidimų ir problema išsispręstų. Kita vertus, žaidimų kūrėjai taip pat turi tam tikrą atsakomybę, nes akivaizdu, kad šeimos ne veltui kreipiasi ir į Europos Komisiją, ir į kitas institucijas.
A. Rutkauskaitė: Vėlgi, čia turbūt mano asmeninė nuomonė, kad svarbiausia čia vaikas. Ir mes tada turime galvoti, kaip sujungti jėgas tiek žaidimų kūrėjų, tiek tėvų, kad tą vaiką maksimaliai apsaugotume. Nes be technologijų vaikai šiai dienai neaugs.
Jau tiesiog nebeįmanomas toks įsivaizdavimas. Tai atitinkamai žaidimų kūrėjai gali padaryti tai, ką jie gali padaryti, o tėvai irgi turi savo didelį vaidmenį. Nes sukontroliuoti, kiek laiko vaikas žaidžia, gali tik tėvai.
Kaip patys žaidimų kūrėjai aiškina tą smurtą?
A. Rutkauskaitė: Neteko girdėti, kad kažkas tikslingai kurtų, ypač Lietuvos kontekste, žaidimą, kuris kenktų vaikui. Tikrai nesu girdėjusi tokio atvejo. Tai čia gal kažkokie ribiniai atvejai. „Roblox“ yra tokia specifinė platforma. Ten žaidimą gali kurti bet kas, iš esmės gali įdėti bet kas.
Na, ne iš esmės, nes taisyklės vis tiek kažkokios yra platformos, bet čia labai didelis spektras tų žaidimų. Lietuvoje mes gal tokių didelių platformų su daug žaidimų vienoje platformoje neturime. Ir dažniausiai labai atsakingai yra kuriami žaidimai, ypač jeigu jie yra nukreipti į vaiką. Tai tikrai galvojama apie vaiko gerovę ir saugumą.
Stipresnis reguliavimas
Pastaruoju metu daugėja įvairių ieškinių. Žvelgiant už Atlanto, Amerikoje teisiniai procesai prasideda ir prieš socialinių tinklų platformas, taip pat kreipiamasi dėl galimos žalos vaikams. Vis dėlto, žvelgiant į ateitį ir į tai, kaip vystosi žaidimų platformos, jūsų nuomone, ar tokie skundai taps vis dažnesniu reiškiniu, ar ši problema kažkaip išsispręs?
A. Rutkauskaitė: Manau, kad kadangi tai yra mūsų kasdienybės dalis, natūralu, kad tų skundų bus. Ar tai bus kažkoks ekstraordinarus reiškinys, palyginti su kitomis industrijomis, tai manau, kad ne. Tiesiog kuo industrija stipresnė, tuo ir ginčų daugiau. Tai taip natūraliai gaunasi.
Ar gali būti, kad atsiras dar kažkoks naujas darinys, kuris stabdys smurtą žaidimų platformose, ar viskas apsiribos tuo, kas yra dabar?
A. Rutkauskaitė: Eina reguliavimo tendencija į vartotojų teisių apsaugą ir iš čia atsiranda dar daugiau reguliavimo, dar daugiau spaudimo žaidimų kūrėjams elgtis teisingai.
Tarkim, dabar Europa eina link tokio „Digital Fairness Act“, arba Skaitmeninio sąžiningumo akto, priėmimo, kuris dar labiau sustiprins reguliavimą. Ten kalbama apie tamsiuosius modelius, kas ir yra tas įtraukimas, peržengiantis ribas, ir taip toliau, ir jų draudimą. Tai tikrai reguliavimas eina tiktai link stiprėjimo.
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