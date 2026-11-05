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Bręsta naujas siūlymas: leistų tėvams išsaugoti nepanaudotas atostogas iki vaikui sukaks 8 metai

2026-11-05 16:13 / šaltinis: ELTA
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2026-11-05 16:13
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 Seimas svarstys įstatymų pataisas, siūlančias įteisinti lankstesnę vaiko priežiūros tvarką. 

Nauja mada Lietuvoje – papildomų mokytojų ieško net darželinukams: „Tėvai pergyvena, kad jų vaikas nepasivys“ (tv3.lt koliažas)

 Seimas svarstys įstatymų pataisas, siūlančias įteisinti lankstesnę vaiko priežiūros tvarką. 

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Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narės Rūtos Miliūtės ketvirtadienį pateikti Darbo kodekso bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisų projektai numato, kad anksčiau į darbą grįžę tėvai neprarastų nepanaudotos vaiko priežiūros atostogų ir išmokos dalies – ja galėtų pasinaudoti vėliau, iki vaikui sukaks 8 metai.

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Taip pat siūloma leisti vėliau gauti ir nepanaudotą vaiko priežiūros išmokos dalį, jeigu tėvai nutraukė atostogas dėl grįžimo į darbą ar tarnybą anksčiau, nei vaikui suėjo 18 arba 24 mėnesiai.

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Seimas svarstys siūlymą leisti tėvams išsaugoti nepanaudotas atostogas iki vaikui sukaks 8 metai

Pagal siūlomą reguliavimą, vėliau mokamos išmokos dydis būtų toks pats, koks buvo mokamas iki vaiko priežiūros atostogų nutraukimo dėl grįžimo į darbą. Išmoka būtų mokama tik už nepanaudotą laikotarpį.

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„Svarbu tai, kad bendra vaiko priežiūros atostogų trukmė nebūtų ilginama, o papildomos išmokos nebūtų kuriamos. Tėvams būtų suteikiama galimybė lanksčiau panaudoti tai, kas jiems jau priklauso“, – sako R. Miliūtė. 

Naują tvarką siūloma taikyti  ir toms šeimoms, kurių vaikams pakeitimų įsigaliojimo dieną dar nebūtų sukakę 8 metai ir kurios nebūtų išnaudojusios visos joms priklausančios vaiko priežiūros atostogų bei išmokos dalies.

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Kartu teikiamos ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos, kad asmenys, pasinaudoję galimybe vėliau išeiti vaiko priežiūros atostogų, neprarastų galimybės būti vertinami dėl socialinės paramos skyrimo.

R. Miliūtės teigimu, pritarus įstatymų pataisoms, šeimos turėtų daugiau pasirinkimo laisvės, jų sprendimas anksčiau grįžti į darbą nereikštų prarastų socialinių garantijų.

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Lankstesnė sistema, jos nuomone,  padėtų ne tik geriau derinti šeimos ir profesinius įsipareigojimus, bet ir skatintų aktyvesnį tėčių dalyvavimą auginant vaikus. Demokratės vertinimu, siūlomi pakeitimai svarbūs ir platesniame Lietuvos demografinės situacijos kontekste.

„Kai Lietuvoje gimsta vis mažiau vaikų, turime ieškoti sprendimų, kurie iš tiesų palengvintų šeimų kasdienybę. Vienkartinių paskatų neužtenka - šeimoms reikia ilgalaikio saugumo, galimybės dirbti, auginti vaikus ir neprarasti valstybės paramos“, –  sako R. Miliūtė.

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Jos nuomone, dabartinis reguliavimas neskatina tėvų anksčiau grįžti į darbo rinką.

„Tėvai, kurie nusprendžia anksčiau grįžti į darbą, iš esmės yra baudžiami – jie praranda galimybę vėliau pasinaudoti jiems priklausančia vaiko priežiūros išmokos dalimi. Kodėl turėtume versti šeimas rinktis tarp profesinės veiklos ir valstybės garantuojamos paramos?“, – svarsto R. Miliūtė.

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Jos pasiūlytą reguliavimą po pateikimo palaikė 47 Seimo nariai, 2 buvo prieš, 9 susilaikė. Projektai atiduoti Socialinės apsaugos ir darbo, Žmogaus teisių komitetams, o plenarinėje salėje jų svarstymas numatomas kitų metų sausio mėnesį. 

Šiuo metu vaiko priežiūros atostogomis galima naudotis iki vaikui sukanka 3  metai, o vaiko priežiūros išmoka mokama iki vaikui sueina 18 arba 24 mėnesiai, priklausomai nuo pasirinktos trukmės. Jeigu tėvai nusprendžia anksčiau grįžti į darbą, galimybės vėliau pasinaudoti likusia išmokos dalimi nėra.

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ELTA primena, kad R. Miliūtė jau antrą kartą siūlo Seimui įteisinti tėvams palankesnį vaiko priežiūros atostogų modelį. Šių metų balandžio 21 d. Seimas nepritarė jos pateiktoms įstatymų pataisoms, siūlančioms leisti tėvams, nespėjusiems pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis iki jam sueis 3 metai, gauti šias atostogas ir išmoką iki vaikui sukaks 8 metai.

Už tai numatančias Darbo kodekso bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas po pateikimo balsavo 35 Seimo nariai, prieš buvo 11, susilaikė 38.  Tačiau nepaisant tokio nepalankaus balsavimo, ši Seimo narės demokratės R. Miliūtės iniciatyva nebuvo galutinai atmesta, ji grąžinta tobulinti. 

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