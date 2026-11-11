Inga Ruginienė prisiminė 5 tūkst. eurų rankinės skandalą – atskleidė, kaip reagavo vyras: „Niekada nepamiršiu to vaizdo“

Vienoje barikadų pusėje buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrė bei buvusi premjerė Inga Ruginienė, buvusi Seimo narė ir verslininkė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė bei viena iš 5 moterų pasaulyje, įveikusių 20-gubą ultratriatloną Alina Ranceva.
Kitoje pusėje – dainininkė Viktorija Mauručaitė, dėl šeimos gerovės išsižadėjusi daktaro disertacijos ir profesinių aukštumų Aurelija Čižauskaitė ir nuomonės formuotoja, kuri paliko sostinę ir karjerą iškeitė į namų jaukumą, Dinara Vilčinskytė.
Rankinės kaina vyrą šokiravo
Inga Ruginienė prisiminė ir šeimoje kilusį nesusipratimą dėl jos rankinės, apie kurią žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, esą ji kainuoja 5 tūkst. eurų. Politikė juokėsi, kad vyras apie tokią sumą sužinojo iš žurnalistų ir iš pradžių negalėjo patikėti tuo, ką mato.
„Rankinuką vis dar turiu. O kažkada savo komandai siūliau padaryti aukcioną ir jį parduoti. Bet vis dar laikau tą rankinę. Niekada nepamiršiu to vaizdo, kai išėjo pirmos antraštės, kad mano rankinukas kainuoja 5 tūkstančius eurų, ir vyras laiko telefoną rankose bei žiūri į mane.
Sako: „Čia rimtai?“ Jis buvo nuoširdžiai su siaubo akimis. Nežinau, gal kitose šeimose tai yra normali suma rankinėms, bet tikrai ne mano. Ir aš jam sakau: „Klausyk, šitą rankinuką mes pirkome kartu Italijoje, tu gi žinai, kad jis kainuoja 50 eurų.“ Jis prisiminė ir jam ten prakaitas varvėti pradėjo“, – pasakojo I. Ruginienė.
Staigus žiniasklaidos dėmesys
Pasak ministrės, sudėtingiausias laikotarpis jai ir šeimai buvo dvi savaitės prieš jai tampant kandidate į premjeres. Tuo metu žiniasklaidos atstovai nuolat budėjo prie jų namų, už vartų, kalbino vaikus ir kaimynus, teiravosi apie politikės šeimą.
„Prisipažinsiu, kai buvo išrinktas naujas premjeras ir kai bus kitas, aš vis noriu pasižiūrėti, ar bus taip pat. Bet prie Mindaugo Sinkevičiaus namų nestovėjo, o prie mano stovėjo. Tai buvo sudėtingas laikotarpis, nes mes nesupratome, kodėl“, – prisiminė ji.
Politikė juokėsi, kad šeimai iki šiol įstrigusi viena žiniasklaidos antraštė apie jų namus: „Namas atrodo kukliai, bet neapsigaukite“.
„Mūsų tikrai labai tipinis, paprastas namas. Buvo įdomus momentas, nes neva turime ir prabangų namą, ir rankinę už 5 tūkst. eurų. Kas dar?“ – juokėsi I. Ruginienė.
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