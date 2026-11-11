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Inga Ruginienė prisiminė 5 tūkst. eurų rankinės skandalą – atskleidė, kaip reagavo vyras: „Niekada nepamiršiu to vaizdo“

2026-11-11 19:55 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-11-11 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 laidoje „KK2 savaitė“ žinomos Lietuvos moterys svarstė, kaip suderinti karjerą ir šeimą bei kam teikti pirmenybę. Vienos prisipažino daugiausia dėmesio skyrusios profesiniams tikslams, o kasdienius buities ir vaikų priežiūros rūpesčius dažniau patikėjusios vyrams. Kitos pasirinko kitokį kelią – būti kuo arčiau vaikų ir aktyviai dalyvauti jiems augant. 

TV3 laidoje „KK2 savaitė“ žinomos Lietuvos moterys svarstė, kaip suderinti karjerą ir šeimą bei kam teikti pirmenybę. Vienos prisipažino daugiausia dėmesio skyrusios profesiniams tikslams, o kasdienius buities ir vaikų priežiūros rūpesčius dažniau patikėjusios vyrams. Kitos pasirinko kitokį kelią – būti kuo arčiau vaikų ir aktyviai dalyvauti jiems augant. 

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Vienoje barikadų pusėje buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrė bei buvusi premjerė Inga Ruginienė, buvusi Seimo narė ir verslininkė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė bei viena iš 5 moterų pasaulyje, įveikusių 20-gubą ultratriatloną Alina Ranceva. 

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Kitoje pusėje – dainininkė Viktorija Mauručaitė, dėl šeimos gerovės išsižadėjusi daktaro disertacijos ir profesinių aukštumų Aurelija Čižauskaitė ir nuomonės formuotoja, kuri paliko sostinę ir karjerą iškeitė į namų jaukumą, Dinara Vilčinskytė.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ingos Ruginienės įvaizdis

Rankinės kaina vyrą šokiravo

Inga Ruginienė prisiminė ir šeimoje kilusį nesusipratimą dėl jos rankinės, apie kurią žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, esą ji kainuoja 5 tūkst. eurų. Politikė juokėsi, kad vyras apie tokią sumą sužinojo iš žurnalistų ir iš pradžių negalėjo patikėti tuo, ką mato. 

„Rankinuką vis dar turiu. O kažkada savo komandai siūliau padaryti aukcioną ir jį parduoti. Bet vis dar laikau tą rankinę. Niekada nepamiršiu to vaizdo, kai išėjo pirmos antraštės, kad mano rankinukas kainuoja 5 tūkstančius eurų, ir vyras laiko telefoną rankose bei žiūri į mane. 

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Sako: „Čia rimtai?“ Jis buvo nuoširdžiai su siaubo akimis. Nežinau, gal kitose šeimose tai yra normali suma rankinėms, bet tikrai ne mano. Ir aš jam sakau: „Klausyk, šitą rankinuką mes pirkome kartu Italijoje, tu gi žinai, kad jis kainuoja 50 eurų.“ Jis prisiminė ir jam ten prakaitas varvėti pradėjo“, – pasakojo I. Ruginienė. 

 

Staigus žiniasklaidos dėmesys

Pasak ministrės, sudėtingiausias laikotarpis jai ir šeimai buvo dvi savaitės prieš jai tampant kandidate į premjeres. Tuo metu žiniasklaidos atstovai nuolat budėjo prie jų namų, už vartų, kalbino vaikus ir kaimynus, teiravosi apie politikės šeimą. 

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„Prisipažinsiu, kai buvo išrinktas naujas premjeras ir kai bus kitas, aš vis noriu pasižiūrėti, ar bus taip pat. Bet prie Mindaugo Sinkevičiaus namų nestovėjo, o prie mano stovėjo. Tai buvo sudėtingas laikotarpis, nes mes nesupratome, kodėl“, – prisiminė ji. 

Politikė juokėsi, kad šeimai iki šiol įstrigusi viena žiniasklaidos antraštė apie jų namus: „Namas atrodo kukliai, bet neapsigaukite“. 

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„Mūsų tikrai labai tipinis, paprastas namas. Buvo įdomus momentas, nes neva turime ir prabangų namą, ir rankinę už 5 tūkst. eurų. Kas dar?“ – juokėsi I. Ruginienė. 

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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