Sužinoję, ką valgo modelis Simona Starkutė, nustebo ne vienas: 4 kiaušiniai pusryčiams – tik pradžia

Modelis Simona Starkutė laidoje pasisakė už sveiką gyvenimo būdą, net jei tai ir paploniną piniginę. Pasak jos, ligos kainuoja daugiau nei maistas, dėl to ji nekaltina savęs, kad renkasi brangesnį, bet kokybišką maistą, apsipirkinėja pas ūkininkus. Pasak modelio, kai pradėjo vartoti tik kokybišką maistą, ji pradėjo žymiai mažiau sirgti.
„Man negaila sumokėti 20 procentų daugiau“, – tikino S. Starkutė.
Visgi ji atskleidė, kad vieno nuodėmingo produkto jai sunku atsisakyti.
„Cukrus – mano didžiausias narkotikas. Turbūt smegenims dopamino trūksta. Aš nevartoju alkoholio, nerūkau. Bet kažkokios nuodėmės norisi. Bet čia yra tik psichologija“, – sakė Simona.
Valgo tiek, kiek vyrai
S. Starkutė nepriaria sakymams, kad jei nori išlaikyti gražią figūrą, reikia valgyti tik mažus kiekius maisto. Pasak jos, atsakymas yra ne maisto kiekyje, o maisto kokybėje.
„Aš valgau kaip normalus vyras. Aš pusryčiams suvalgau 4 virtus kiaušinius su sardinėm. Mano pietūs – mėsos gabalas, bet didelis gabalas. Su daug daržovių. Ir dar ant viršaus vaisiai: bananai, kiviai“, – atskleidė Simona, atsakymu nustebindama visus „KK2 savaitės“ dalyvius.
Modelis sako, kad jei reikėtų ekstremalioje situacijoje valgyti ką nors nesveiko, ji geriau išvis nevalgytų. Jos manymu, organizmui kartais naudinga užsiimta protarpiniu badavimu.
„Jei yra ekstremalu, tai jau valgyčiau. Bet jei tai yra 2–3 dienos, tai aš greičiausiai nieko nevalgyčiau. Kai pasijaučiu šiek tiek prastai, tai dvi su puse paros nieko nevalgau, o tik geriu vandenį. Galiu pasakyti, kad net visokios ligos, pavyzdžiui, Covid-19, dingsta per porą dienų“, – tikino Simona.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
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