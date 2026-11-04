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TV3 naujienos > Žmonės > TV

Susilaukti vaiko negalinti „DiArchy“ įkūrėja Diana prabilo atvirai: „Sumokėjau labai didelę kainą“

2026-11-04 11:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 11:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kol vieni šiandien pametę galvas dėl ilgaamžiškumo, kiti vis dar renkasi mažiau sveikatai palankius malonumus. Tačiau kaip rasti balansą? Ko sutiktumėte atsisakyti vardan sveikatos, ir ką pasiryžtumėte padaryti, kad gyventumėte virš 100 metų? Atsakyti į šiuos klausimus kvies trečiadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „KK2 savaitė“.

Laidos „KK2 savaitė“ akimirkos
GALERIJA (6)

Kol vieni šiandien pametę galvas dėl ilgaamžiškumo, kiti vis dar renkasi mažiau sveikatai palankius malonumus. Tačiau kaip rasti balansą? Ko sutiktumėte atsisakyti vardan sveikatos, ir ką pasiryžtumėte padaryti, kad gyventumėte virš 100 metų? Atsakyti į šiuos klausimus kvies trečiadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „KK2 savaitė“.

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Laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio pusėje išvysime ilgaamžiškumo ekspertą Artūrą Samulį, laiką sustabdžiusį buvusį modelį Simoną Starkutę ir beveik 3500 dienų besigrūdinantį asmeninį trenerį Alaną Dzeranovą.

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FOTOGALERIJA. Laidos „KK2 savaitė“ akimirkos

Skirtingas žvaigždžių požiūris į sveikatą

Tuo tarpu laidos vedėjos Keitės Arai pusėje pamatysime žmones, kurie netiki nei sveikuoliais, nei doruoliais. Anot jų, turėtume mėgautis kiekviena diena!

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Tarp šių žmonių – renginių vedėja Laima Tamulytė-Stončė, neseniai 50-metį atšventęs dainininkas Mindaugas Mickevičius-Mino ir pasaulio rekordininkė, magijos teatro „DiArchy“ įkūrėja Diana Gaičiūnaitė-Dirmė.

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Laida prasidės nuo skambios frazės. A. Samulis perfrazuos mokslininkų pasakytus žodžius, jog šiuo metu jau tikrai yra gimęs vaikas, gyvensiantis iki150 metų. Ir pats ilgaamžiškumo ekspertas tikins sugebėjęs savo biologinį amžių atsukti atgal. Be to, genetika, anot A. Samulio, nelemia tiek daug – iš tiesų viskas priklauso nuo kasdienių mūsų įpročių.

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Mažiausiai 100 metų pripažins norintis nugyventi ir A. Dzeranovas: „Mes esame genetiškai užkoduoti, kad galėtume gyventi taip ilgai. Bet mes tiesiog esame vieninteliai žinduoliai šioje žemėje, kurie darome viską, kad tai neįvyktų. Mes darome viską, kad mūsų gyvenimas trumpėtų.“

Visai kitokį pripažins turintis Mino. „Dabar daug žmonių girdžiu kalbančių apie save, savo grožį, atsipalaidavimą. Tačiau aš galvoju, kad gyvenu pusiau buitinį gyvenimą, pusiau savo legendos gyvenimą. Žmonės mane identifikuoja su muzika, scena. Neįsivaizduoju savęs sulaukusio 100-mečio ir dainuojančio“, – sakys jis.

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Mino teigimu, jis dabar viskuo dalijasi su jaunimu – ne tik dėstydamas italų kalbos, bet ir kaip savo paties atžalą augindamas savo krikšto sūnų. „Sukursiu jam kažkokį turtą – paliksiu, išvesiu į gyvenimą, ir man užteks“, – sakys jis.

Kad gyvenimas vardan sveikesnio rytojaus neturėtų būti pripildytas daugybės nemalonių pojūčių – nuo šalčio praktikų iki perdėto maisto ribojimo – sutiks ir L. Tamulytė-Stončė.

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„Jei naktį negaliu užmigti, aš drąsiai keliuosi ir einu valgyti dešros. Vietoje to, kad aš kankinčiausi, aš nueinu į šaldytuvą ir be jokio rūpesčio suvalgau tą dešros gabaliuką ir einu miegoti“, – sakys ji.

Tačiau tokios nuomonės bus ne visi. „Jei žmogus gyvena komforte, jis realiai po truputį degraduoja“, – tvirtins A. Dzeranovas.

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Savo ruožtu magijos teatro „DiArchy“ įkūrėja D. Gaičiūnaitė-Dirmė primins, kad kadaise su broliu Arvydu pasiekė pasaulio rekordą – 63 valandas praleido ledo luite. Tiesa, net ir tai nebuvo vienintelis kartas, kai duetas nustebino visą šalį…

Tačiau visa tai, anot Dianos, nepraėjo be pasekmių. Tokie iššūkiai palietė tiek jos pačios, tiek ir brolio Arvydo sveikatą. „Aš už tai sumokėjau labai didelę kainą. Aš negaliu ir negalėsiu tapti mama“, – sakys Diana.

Ką apie šalčio praktiką sako A. Dzeranovas ir kuo tai gali padėti kovojant su stresu? Kas yra astronauto testas? Kaip maitinasi S. Starkutė? Galiausiai, kodėl Marius Jampolskis iš tiesų atsisakė alkoholio?

Visi atsakymai – jau šį vakarą.

„KK2 savaitė“ – trečiadieniais, 20 val. per TV3!

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