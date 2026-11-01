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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Justinas Lapatinskas atskleidė, kodėl jo žmonai Helovynas yra pati pelningiausia šventė

2026-11-01 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 19:20
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Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – holistinės medicinos atstovė Vilija Lobačiuvienė, gidas „Rūstus gids“ Donatas Jokūbaitis, etnologė Rita Balkutė, dainininkas Justinas Lapatinskas, verslininkė Justina Kreivė bei ispanų kalbos mokytojas Germanas Degolado – susirinko išsiaiškinti, kas geriau: Vėlinės ar Helovynas.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – holistinės medicinos atstovė Vilija Lobačiuvienė, gidas „Rūstus gids“ Donatas Jokūbaitis, etnologė Rita Balkutė, dainininkas Justinas Lapatinskas, verslininkė Justina Kreivė bei ispanų kalbos mokytojas Germanas Degolado – susirinko išsiaiškinti, kas geriau: Vėlinės ar Helovynas.

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Laidos metu dainininkas neslėpė savo aistros Helovynui ir skaptuojamiems moliūgams, tačiau studijoje paaiškėjo ir dar viena netikėta detalė – tokia šventė jo šeimai neša ir tiesioginį pelną.

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Diskusijai pakrypus apie Helovyno atributiką bei moliūgų skaptavimą, laidos vedėja K. Arai prisiminė J. Lapatinsko žmonos profesiją ir iškėlė įdomią įžvalgą apie šventės teikiamą naudą.

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„Prisiminiau, kad tavo žmona yra odontologė. Atšvenčia visi Helovyną, ateina tie vaikai, visi tiek saldainių prikerta. Padidėja pardavimai, tų dantų sudėjimai visokie – plombos“, – atlikėją kalbino vedėjai.

„Taip, mes dėl to ir švenčiam ir skleidžiam tokią šventę. Čia marketingas yra“, – šypsodamasis patvirtino J. Lapatinskas.

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justinas Lapatinskas

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Lapatinsko žmona dirba odontologe

Laidos studijoje netrukus atkreiptas dėmesys ir į finansinę šio reiškinio pusę.

Vedėjas pabrėžė, kad iš saldumynų mėgėjų galima neblogai užsidirbti, o  J. Lapatinskas neslėpė tiesos.

„Štai, vaikučiai, gadinkitės dantukus, nes Lapatinskienės odontologijos klinika laukia jūsų. Nešvarus dantukas – Lapatinskui euriukas“, – su humoru ragino M. Stasiulis.

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„Nu ne vienas...“ – atvirai rėžė J. Lapatinskas.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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