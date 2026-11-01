Justinas Lapatinskas atskleidė, kodėl jo žmonai Helovynas yra pati pelningiausia šventė

Laidos metu dainininkas neslėpė savo aistros Helovynui ir skaptuojamiems moliūgams, tačiau studijoje paaiškėjo ir dar viena netikėta detalė – tokia šventė jo šeimai neša ir tiesioginį pelną.
Diskusijai pakrypus apie Helovyno atributiką bei moliūgų skaptavimą, laidos vedėja K. Arai prisiminė J. Lapatinsko žmonos profesiją ir iškėlė įdomią įžvalgą apie šventės teikiamą naudą.
„Prisiminiau, kad tavo žmona yra odontologė. Atšvenčia visi Helovyną, ateina tie vaikai, visi tiek saldainių prikerta. Padidėja pardavimai, tų dantų sudėjimai visokie – plombos“, – atlikėją kalbino vedėjai.
„Taip, mes dėl to ir švenčiam ir skleidžiam tokią šventę. Čia marketingas yra“, – šypsodamasis patvirtino J. Lapatinskas.
Lapatinsko žmona dirba odontologe
Laidos studijoje netrukus atkreiptas dėmesys ir į finansinę šio reiškinio pusę.
Vedėjas pabrėžė, kad iš saldumynų mėgėjų galima neblogai užsidirbti, o J. Lapatinskas neslėpė tiesos.
„Štai, vaikučiai, gadinkitės dantukus, nes Lapatinskienės odontologijos klinika laukia jūsų. Nešvarus dantukas – Lapatinskui euriukas“, – su humoru ragino M. Stasiulis.
„Nu ne vienas...“ – atvirai rėžė J. Lapatinskas.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.