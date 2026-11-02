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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar Sinkevičius tampa naujuoju Brazausku? Rėžė be užuolankų

2026-11-02 05:00 / šaltinis: Žinių radijas
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2026-11-02 05:00
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Atėjus Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės šimtadieniui, o Seime svarstant kitų metų biudžetą, atsiliepimai apie premjero darbą – visokeriopi. Kol Gentvilas tvirtina, kad Sinkevičius partijoje ne viską kontroliuoja, Baranovas akcentuoja premjero ryšius su šalies merais.

Liberalų sąjūdžio frakcijos susitikimas su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (12)

Atėjus Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės šimtadieniui, o Seime svarstant kitų metų biudžetą, atsiliepimai apie premjero darbą – visokeriopi. Kol Gentvilas tvirtina, kad Sinkevičius partijoje ne viską kontroliuoja, Baranovas akcentuoja premjero ryšius su šalies merais.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis

Laidoje apie Vyriausybės darbą bei premjero rolę diskutavo Seimo narys, liberalas Eugenijus Gentvilas ir Seimo narys, socialdemokratas Ruslanas Baranovas.

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Kaip priekaištas premjerui sakoma, kad trūksta lyderystės. Susidaro įspūdis, kad sakoma tada, kai nėra ką daugiau pasakyti. Ar vis dėlto turi šis pasakymas kažkokią prasmę?

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E. Gentvilas: Taip jau nėra, kad neturėtų visai lyderystės, bet kadangi jos truputį trūksta, tai atsiranda tokie pasakymai, kokį ir pats pavartojote: „dudena Brazauskiškai“.

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Prilyginkime jį Algirdui Brazauskui, čia yra socialdemokratų įneštas naratyvas, kokia stipri figūra – beveik A. Brazauskas. Noriu pasakyti, kad A. Brazauskas, praėjęs ugnį, varines triūbas ir vandenį, tapo Lietuvos Prezidentu ir po to tik tapo premjeru.

O štai Mindaugas Sinkevičius pabuvo meru, pabuvo ministru labai trumpai, pabuvo meru, pabuvo teisiamuoju, iš teisiamųjų suolo faktiškai atėjo į premjerus. Gal nelyginkime tos lyderystės ir patirties, bet aš suprantu, tai yra primetinėjamas naratyvas žmogui, kuris truputį atsilieka pagal lyderystę.

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Gal geriau tada lyginti M. Sinkevičių su Inga Ruginiene, prieš keletą mėnesių tapusią premjere. Žinoma, Mindaugas turi daug gerų savybių ir dėl to jis nėra verčiamas iš posto, o ne dėl to, kad šimtas dienų nesuėjo.

Mes, kaip opozicija, iš pat pradžių pasakėme – gerbiamieji, jūs kaitaliojate Vyriausybes kaip kojines ir norite kiekvieną kartą, po kiekvienos naujos priesaikos šimto dienų ramybės. Taip nebus.

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Tai ramybės nebuvo, bet nebuvo ir išpuolių prieš M. Sinkevičių. Realių aplinkybių nebuvo, o problemų buvo, problemų buvo.

Ką konkrečiai turite omenyje?

E. Gentvilas: Štai problemos: pradėjo M. Sinkevičius su lozungais apie vienybę, kad turime vienytis visi, dabar aiškėja, kad valdančioji dauguma nėra informuota net apie biudžeto projektą, aš nekalbu apie požiūrius į opoziciją.

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Mūsų nemenkina pats M. Sinkevičius, bet, tarkime, daro išvažiuojamąjį posėdį Klaipėdoje, tai pasikviečia valdančiųjų Seimo narius Klaipėdiečius – kitų tokių menkystų iš opozicijos nekviečia.

Bet net ne čia problema ir jokių čia ambicijų nėra. Aš manau, kad kuo panašus M. Sinkevičius į A. Brazauską, A. Brazauskas yra paskutinis premjeras iki M. Sinkevičiaus, kuris nebuvo Seimo narys.

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A. Brazauskas, būdamas labai didele persona, turėjo informacinį tinklą, kur plaukiojo, kaip žuvis vandenyje. M. Sinkevičiui to trūksta, jis objektyviai, esant socialdemokratų partijoje tam tikroms srovėms, atplaišoms ir taip toliau, nevisada informaciją gauna ir ne viską kontroliuoja.

Linkėdamas gero M. Sinkevičiui turiu pasakyti, kad jis, nebūdamas kasdienybėje, negali būti pilnavertiškai informuotas. Informuojamas galbūt selektyviai, o galbūt net ir piktybiškai tam tikrų grupių ir pogrupių.

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Čia yra problemėlės ir jos buvo iš anksto prognozuojamos, o šiaip nėra blogiausias pasirodymas per šimtą dienų, lyginant su kai kuriais kitais.

Jums labiau norisi ar ne, kad M. Sinkevičius būtų, kaip A. Brazauskas?

R. Baranovas: Kai sako, kaip A. Brazauskas, ką turi omeny žmonės. Kai teigiamai sakoma, tai turbūt pirmiausia nurodoma į ramybę ir ūkiškumą. Man atrodo šias savybes Mindaugas tikrai turi.

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Mes turime suprasti, kad jis atėjo sudėtingu periodu ir ta prasme, kad erdvės, tiek fiskalinės, arba erdvės pradėti milžiniškas reformas, kai liko du metai – realiai pusė kadencijos, jis neturi.

Man atrodo šiame kontekste jis tikrai gerai tvarkosi, tos ramybės daug daugiau atsirado.

Ar jis vaidina ramybę, ar jis yra toks?

R. Baranovas: Aš manau, pažinodamas jį, kad jis iš principo ramus. Bet ir reikia suprasti, kad jis turi tikrai labai didelį partijos užnugarį.

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Jis yra puikiai įsitinklinęs, mūsų visą struktūra jį puikiai pažįsta. Dabar mes turime aštuonioliką merų – visus puikiai pažįsta. Galios bazę, sakykime, jis gana ramiai jaučia už savo nugaros.

Gal ir iš to ateina dalis ramybės, kad jautiesi gerai savo pačio struktūroje. Nebijai, kad kažkas staiga pradės tą laivą siūbuoti.

Ir be abejonės, mes kalbame apie šimtadienį, bet prieš jį dar įvyko tie pokyčiai koalicijoje. Man dar vis išmeta kartais mūsų kolegos Seime Remigijaus Žemaitaičio įrašus, tai jei būtų jie dar koalicijoje, tos ramybės būtų trigubai mažiau.

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Ir tai pirmiausia buvo Mindaugo lyderystės ženklas ir jo sprendimas. Jis pasakė „aš matau taip, ar jūs mane seksite?“

Premjero ryžto trūkumas, biudžeto klausimai – ar priekaištai jums suprantami?

R. Baranovas: Noriu sureaguot apie biudžetą. Už to labai paprasta mintis – šiandien valstybė negali gintis tik karinių pajėgų vienu sparnu, o visuomenė lieka kažkur nuošalyje.

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Mes esame įvairiuose burbuluose, bet kadangi stengiuosi matyti ir kitus burbulus, ten jau ir šiandien klausiama, kodėl tiek daug keliamas gynybos biudžetas, o ne duodama tam, anam, trečiam, ketvirtam?

Jei pradėsi karpyti socialines išmokas ir socialinę valstybės dalį, tai tu gausi kokį rezultatą? Labai greitai didės žmonų dalis, kuri sakys, kad čia yra labai blogai. Visų hibridinių atakų fone bus dar labiau mūsų priešams lengva išbalansuoti mūsų valtį.

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Kitas dalykas – dėl ryžto. Aš nemanau, kad ryžtas yra tas dalykas, kurio Mindaugui trūksta.

Jei lyginsime, tarkime, su britų premjeru Andy Burnhamu, kuris panašiu laiku tapo premjeru. A. Burnhamas turi savybę, kad atrodo, kad jis ryte atsikėlęs pagalvoja: „aš esu premjeras, kaip fantastiška“ ir eina į gatvę.

Pas mus tokio premjero aš neatsimenu, kuris atsikėlęs ryte pagalvoja „kaip gerai, kad aš premjeras“.

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E. Gentvilas: Ingrida buvo. Inga Ruginienė.

R. Baranovas: Bet čia kita prasme.

Kai kalbėjo apie tikslą didinti vienybę – ar galite atrasti, ką padarė Mindaugas per šimtą dienų?

R. Baranovas: Turbūt pirmiausia, kad jis iškėlė tokį tikslą. Patikėkit, socialdemokratų partijai regionuose nėra taip neskausminga, kai pasakai, kad bendrausi su visais. Iš karto išbėga kiti kolegos iš kairio flango ir sako „jie jau su konservatoriais“.

O baigiant apie biudžetą ir šią Vyriausybė. Žiūrėkit, Vyriausybė normaliomis sąlygomis pradėjo dirbti, kai jau įpusėjęs yra biudžeto kūrimo procesas.

Mūsų problemos, apie kurias čia kalba: ekonomikos skatinimas, šešėlis. Kad mažinsim šešėlį turbūt girdim nuo 1991-ų metų – čia yra amžinos temos

Net jei būtų Jėzus Kristus mūsų premjeras, aš nemanau, kad jis būtų kažkokius naujus fokusus padaręs per šimtą dienų, kaip išspręsti trisdešimt metų besitęsiančias problemas.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

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