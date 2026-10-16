Premjeras prabilo apie kitų metų biudžetą: pinigų numatyta ne tik gynybai

„Manau, kad biudžetas atitinka tą logiką, kurią mes ne kartą esame komunikavę: tai yra saugumo biudžetas, skirtas mūsų gynybai ir visuomenės saugumui“, – penktadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Anot Vyriausybės vadovo, rengiant kitų metų biudžetą taip pat buvo atsižvelgta į šalies ekonominę situaciją ir infliaciją.
„Matome ekonominę situaciją, infliaciją. Žinoma, svarbu skirti didžiules lėšas mūsų kariuomenei, gynybos poreikiams, bet ne paskutinėje vietoje yra ir visuomenės poreikiai: senjorų, kultūros darbuotojų, statutinių pareigūnų, medicinos personalo, slaugytojų“, – kalbėjo premjeras.
Jo teigimu, biudžetu siekiama užtikrinti ne tik valstybės pasirengimą gynybai, bet ir didesnį gyventojų saugumo jausmą.
„Manau, šis biudžetas kuria arba turėtų kurti saugumo jausmą ir valstybės mastu, ir visuomenėje“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Vyriausybės biudžeto projektas
Kaip skelbė ELTA, Vyriausybė pritarė kitų metų valstybės biudžeto projektui, kuris keliaus į Seimą – jame numatomas Mastrichto kriterijus viršijantis 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas.
Neįskaitant europinės išlygos (1,5 proc. BVP) dėl karinių įsigijimų, deficitas kitąmet turėtų sudaryti 4,8 proc. BVP, valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Prognozuojama, kad 2028 m. biudžeto deficitas pasieks jau 4,6 proc., neįskaitant karinių išlaidų išlygos – 4,7 proc., valstybės skola viršys pusę šalies BVP ir pasieks 50,7 proc.
Tarp svarbiausių biudžeto akcentų – visuomenės ir valstybės saugumas: Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimai kitąmet sudarys 5 proc. BVP arba virš 4,8 mlrd. eurų, Šeimos paketo priemonės – 150 mln. eurų biudžeto lėšų.
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