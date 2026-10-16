Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjeras prabilo apie kitų metų biudžetą: pinigų numatyta ne tik gynybai

2026-10-16 14:53 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 14:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Vyriausybės patvirtintame 2027 metų valstybės biudžeto projekte siekiama suderinti augančius gynybos finansavimo poreikius ir įsipareigojimus gyventojams. Pasak jo, nors šalies saugumui numatytos rekordinės lėšos, svarbu nepamiršti ir senjorų, viešojo sektoriaus darbuotojų bei kitų visuomenės grupių poreikių.

Valstybės skola (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (16)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Vyriausybės patvirtintame 2027 metų valstybės biudžeto projekte siekiama suderinti augančius gynybos finansavimo poreikius ir įsipareigojimus gyventojams. Pasak jo, nors šalies saugumui numatytos rekordinės lėšos, svarbu nepamiršti ir senjorų, viešojo sektoriaus darbuotojų bei kitų visuomenės grupių poreikių.

REKLAMA
3

„Manau, kad biudžetas atitinka tą logiką, kurią mes ne kartą esame komunikavę: tai yra saugumo biudžetas, skirtas mūsų gynybai ir visuomenės saugumui“, – penktadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos gynyba: ginkluotė, poligonai ir kariai

Anot Vyriausybės vadovo, rengiant kitų metų biudžetą taip pat buvo atsižvelgta į šalies ekonominę situaciją ir infliaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Matome ekonominę situaciją, infliaciją. Žinoma, svarbu skirti didžiules lėšas mūsų kariuomenei, gynybos poreikiams, bet ne paskutinėje vietoje yra ir visuomenės poreikiai: senjorų, kultūros darbuotojų, statutinių pareigūnų, medicinos personalo, slaugytojų“, – kalbėjo premjeras.

REKLAMA

Jo teigimu, biudžetu siekiama užtikrinti ne tik valstybės pasirengimą gynybai, bet ir didesnį gyventojų saugumo jausmą.

„Manau, šis biudžetas kuria arba turėtų kurti saugumo jausmą ir valstybės mastu, ir visuomenėje“, – pažymėjo M. Sinkevičius.

Vyriausybės biudžeto projektas

Kaip skelbė ELTA, Vyriausybė pritarė kitų metų valstybės biudžeto projektui, kuris keliaus į Seimą – jame numatomas Mastrichto kriterijus viršijantis 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas.

REKLAMA
REKLAMA

Neįskaitant europinės išlygos (1,5 proc. BVP) dėl karinių įsigijimų, deficitas kitąmet turėtų sudaryti 4,8 proc. BVP, valstybės skola – 48,2 proc. BVP.

Prognozuojama, kad 2028 m. biudžeto deficitas pasieks jau 4,6 proc., neįskaitant karinių išlaidų išlygos – 4,7 proc., valstybės skola viršys pusę šalies BVP ir pasieks 50,7 proc.

Tarp svarbiausių biudžeto akcentų – visuomenės ir valstybės saugumas: Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimai kitąmet sudarys 5 proc. BVP arba virš 4,8 mlrd. eurų, Šeimos paketo priemonės – 150 mln. eurų biudžeto lėšų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų