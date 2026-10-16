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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Taurimas Valys apie atšauktą vizitą JAV: turiu ir kitų darbų, ne tik biudžetą

2026-10-16 13:28 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 13:28
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Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad jo pagrindinis darbas yra valstybės biudžeto formavimas, tačiau kaip ministras jis turi ir kitų atsakomybių, tarp jų – dalyvauti tarptautinių institucijų veikloje, todėl jo komandiruotės yra planuojamos iš anksto, bet gali būti atšaukiamos.

Taurimas Valys (nuotr. Elta)
GALERIJA (62)

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad jo pagrindinis darbas yra valstybės biudžeto formavimas, tačiau kaip ministras jis turi ir kitų atsakomybių, tarp jų – dalyvauti tarptautinių institucijų veikloje, todėl jo komandiruotės yra planuojamos iš anksto, bet gali būti atšaukiamos.

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Taip jis kalbėjo Eltai paskelbus, kad, nors parlamente ateinančiomis savaitėmis prasidės biudžeto aptarimas, finansų ministras paskutinę spalio savaitę planavo komandiruotę į JAV, tačiau ją ketvirtadienį atšaukė.

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„Pagrindinis finansų ministro darbas yra biudžetas, bet be biudžeto yra dar ir kitų darbų. Mes privalome užtikrinti finansavimo šaltinių alternatyvas, dalyvaujame aibės daugybės finansinių institucijų valdyme. Aš, kaip finansų ministras, esu deleguotas į įvairias valdytojų tarybas įvairiausiais, taip pat ir į Pasaulio banko grupės bei Tarptautinio valiutos fondo, kurio, beje, šią savaitę vyko metinis suvažiavimas, ir aš iš karto pasakiau, kad jame nedalyvausiu būtent dėl šitos priežasties – dėl įtempto biudžeto“, – žurnalistams penktadienį sakė T. Valys.

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(62 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Biudžeto svarstymas Seime 2025 m.

„Kai kurie planai buvo sudaryti prieš keletą mėnesių, reaguojant į didesnę istorinę patirtį turinčių kolegų rekomendacijas. Buvo tikimasi, jog ne kitą, bet dar kitą savaitę, kai jau turėsime pateiktą (biudžeto – ELTA) projektą, vyks svarstymas Seime ir komitetuose, buvo suplanuoti susitikimai, taip pat įvairiems frakcijų nariams pristatėme atsakymus į visus klausimus ir suderinome laiką“, – tikino jis.

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Ministro vizitas Vašingtone buvo suplanuotas spalio 25-29 dienomis.

Anot T. Valio, dabar yra bandoma „sąmoningai viską pateikti kitaip“, jis akcentavo, kad ateinančią savaitę, kai biudžeto projektas bus teikiamas Seimui, jokia komandiruotė nebuvo suplanuota.

„Dar kitos savaitės atveju, kai jau būtume suplanavę visus pristatymus ir atsakymus, buvo svarstoma tokia galimybė, bet (…) tai buvo planuota rugsėjį ar (…) netgi anksčiau, bendrai planuojant ir bandant užtikrinti alternatyvius finansavimo šaltinius Lietuvai“, – aiškino jis.

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Pasak T. Valio, jokie suplanuoti užsienio vizitai biudžeto formavimo procesui nepakenks.

„Tai yra sudėtinė finansų ministro darbo dalis, ir visa tai buvo suplanuota įvertinus biudžeto svarstymo kalendorių bei procesus. (…) Mes reaguojame, empatiškai žiūrime į situaciją ir, pagal poreikį, planuojame bei atšaukiame vizitus. Tai yra daug geriau negu nereaguoti į situaciją. Mes tikrai labai atsakingai žiūrime į biudžetą ir, kaip matote, jokios kelionės jam nekenkia“, – pridūrė ministras.

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Kaip skelbė ELTA, finansų ministro metu buvo suderinti susitikimai su Pasaulio banko prezidentu Ajay Banga, Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atstovais, tarp jų – Fiskalinių reikalų direktoriumi, Europos departamento direktoriumi, TVF misijos Lietuvai komanda bei Lietuvos diasporos atstovais, Amerikos prekybos rūmais.

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Taip pat esą buvo derinami susitikimai su JAV iždo atstovais, TVF vykdomąja direktore K. Georgieva, analitiniais centrais bei kitomis institucijomis.

Žinia apie ministro komandiruotę sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje – kritikos dėl esą stringančios ministro komunikacijos, taip pat kompetencijos stokos T. Valys susilaukė tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos partnerių.

indeliai.lt

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