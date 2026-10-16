Valys atkirto kritikams: kaip ir skyrybose, kaltos būna abi pusės

„Dažnai pasitaikančios ir klijuojamos man etiketės ir arogantiško, ir visokio kitokio. Tai tikėtina, kad niekada nebūna žinote, kaip ir skyrybose, vienas kaltas kažkas. (…) Čia aš kalbu apie santuokas (…) visą laiką būna abi pusės kaltos“, – žurnalistams penktadienį sakė finansų ministras.
„Jūs galite puikiai pasitikrinti pirmą interviu, pirmą pasisakymą per nacionalinį transliuotoją – isterinį rėkimą, kuomet aš dar net nebuvau prisistatęs (…). Taip, aš išėjau iš privataus verslo, bet aš turėjau didelį palaikymą, aš buvau 3 prekybos rūmų viceprezidentu (…) Aš buvau finansų įstaigos ne vienos kūrimo procesuose. Aš puikiai žinau, kas yra skolinimas. Aš puikiai žinau, kas yra palūkanos. Aš esu labai gerai įsigilinęs su kapitalo rinkomis (…). Bet man net neprasižiojus buvusi premjerė tiesiog šaukė, kad aš neturiu kompetencijų“, – teigė jis.
T. Valys pripažino, kad pirmasis jo prisistatymas Seimo konservatorių frakcijoje nebuvo mandagus. Tačiau, anot jo, tokią reakciją išprovokavo nepagrįsta kritika. Ministras taip pat pridūrė, kad iš klaidų mokosi.
„Taip, mano pirmas prisistatymas frakcijoje nebuvo mandagiausias. Bet jeigu jūs detaliai žiūrėtumėte visą kontekstą… Tai žinote, aš esu žmogus ir aš turiu savo tam tikras irgi reakcijas. Mes esame visi skirtingi ir po tiek daug nepelnyto turinio prasme priekaištų atėjus, tiesiog buvo reakcija į tam tikrą konkretų turinį“, – sakė ministras.
„Dabar augame, protingėjame, mokomės iš klaidų“, – pabrėžė jis.
Kritika – ir iš partnerių, ir iš opozicijos
Biudžeto formavimo procese kritikos dėl esą stringančios komunikacijos, taip pat kompetencijos stokos finansų ministras susilaukė tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos partnerių.
Dar liepą būdamas pretendentu į ministrus naujoje Vyriausybėje T. Valys susilaukė aštrių konservatorių pastabų – tuomet, apsilankęs jų frakcijoje, ministras tikino besijaučiantis „egzaminuojamas“, o po posėdžio pareiškė, kad „niekieno nesileis žeminamas“.
Savo ruožtu ekspremjerė Ingrida Šimonytė tuomet teigė, kad susidarė įspūdis, jog ministras atėjo nepasiruošęs – vėliau konservatoriai T. Valiui ne kartą išsakė kritikos dėl kompetencijos, kėlė klausimus dėl galimų jo ryšių – ministras anksčiau dirbo kredito unijoje.
Galimas socialdemokratų ministro kompetencijos spragas kritikavo ir partneriai demokratai – šios frakcijos parlamentaras, buvęs finansų ministras Algirdas Butkevičius sakė, kad po valstybės biudžeto projekto pateikimo Seimui turėtų paaiškėti, ar esamas ministras toliau eis pareigas, ar bus pakeistas.
Politikas taip pat tikino, kad dar prieš formuojant Vyriausybę perspėjo ministrą pirmininką, jog su T. Valiu dirbti bus sudėtinga.
Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius taip pat piktinosi, esą partneriai sulaukė tik abstrakčių biudžeto projekto skaičių, kritikavo ne tik ministro komunikaciją, bet ir pasiruošimą. Anot jo, biudžeto rengimas nėra tas pats, kas „studento bakalaurinio darbo atsiskaitymas“.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius yra patvirtinęs, kad ministrui išsakė tam tikrų pastabų dėl jo bendravimo su parlamentarais. Tačiau akcentavo finansų ministru pasitikintis, taip pat pažymėjo, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos Vyriausybės ateitį.
Neviešai kalbama, kad klausimų dėl finansų ministro kompetencijos kyla ir patiems socialdemokratams – ilgametis politikas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas T. Valį yra pavadinęs „kosmonautu“.
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