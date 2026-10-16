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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministras: nesant politinio sprendimo dėl degalų akcizo, tai neatsispindi 2027-ųjų biudžete

2026-10-16 12:40 / šaltinis: BNS
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2026-10-16 12:40
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Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dėl degalų akcizų pokyčių nesant politinio sprendimo, lėtesnis dyzelino ir benzino akcizo augimas nei numatyta anksčiau negali atsispindėti 2027 metų biudžeto projekte. 

Degalai (BNS nuotr.)

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dėl degalų akcizų pokyčių nesant politinio sprendimo, lėtesnis dyzelino ir benzino akcizo augimas nei numatyta anksčiau negali atsispindėti 2027 metų biudžeto projekte. 

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„Kai pateikiame biudžeto projektą, negalime manipuliuoti ir sakyti, ko dar nesame padarę“, – žurnalistams penktadienį sakė T. Valys.

„Kol nepriėmėm politinio sprendimo dėl mūsų programoje numatyto, užprogramuoto iš anksčiau didinimo lėtinimo (kuro akcizo – BNS), (...) tai kol kas tų sprendimų nesame priėmę“, – kalbėjo jis.   

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Pasak ministro, svarstomos ir analizuojamos kitos mokestinės priemonės, kaip amortizuoti kylančias degalų kainas.  

„Diskusijas esam pradėję, yra kitų priemonių, atsižvelgiant į Energetikos ministerijos pasiūlymus dėl derybų su Europos Komisija, taikyti kitas priemones, bet jei jau jas mes įtrauktume šiai dienai į biudžetą, tiesiog didintų mūsų deficitą“, – aiškino T. Valys.

indeliai.lt

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