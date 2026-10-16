Ministras: nesant politinio sprendimo dėl degalų akcizo, tai neatsispindi 2027-ųjų biudžete

„Kai pateikiame biudžeto projektą, negalime manipuliuoti ir sakyti, ko dar nesame padarę“, – žurnalistams penktadienį sakė T. Valys.
„Kol nepriėmėm politinio sprendimo dėl mūsų programoje numatyto, užprogramuoto iš anksčiau didinimo lėtinimo (kuro akcizo – BNS), (...) tai kol kas tų sprendimų nesame priėmę“, – kalbėjo jis.
Pasak ministro, svarstomos ir analizuojamos kitos mokestinės priemonės, kaip amortizuoti kylančias degalų kainas.
„Diskusijas esam pradėję, yra kitų priemonių, atsižvelgiant į Energetikos ministerijos pasiūlymus dėl derybų su Europos Komisija, taikyti kitas priemones, bet jei jau jas mes įtrauktume šiai dienai į biudžetą, tiesiog didintų mūsų deficitą“, – aiškino T. Valys.