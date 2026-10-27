Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

„Lidl“ patarimai: kaip išradingai ir be papildomų išlaidų pasitikti Heloviną

REKLAMA / 2026-10-27 14:24 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ruošiantis Helovinui, šiurpiausiai metų nakčiai, kasmet tenka iš naujo pasukti galvą, kaip įdomiau papuošti namus ir kokiais netikėtais užkandžiais nustebinti svečius. Tam tikrai nebūtina skubėti pirkti naujų dekoracijų – šventinei nuotaikai sukurti galima panaudoti ir tai, ką jau turite namuose. Kaip namus papuošti taupiau ir išradingiau, o iš moliūgo likučių pasigaminti gardžių ir nebrangių užkandžių, pasakoja žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“.

Moliūgai

Ruošiantis Helovinui, šiurpiausiai metų nakčiai, kasmet tenka iš naujo pasukti galvą, kaip įdomiau papuošti namus ir kokiais netikėtais užkandžiais nustebinti svečius. Tam tikrai nebūtina skubėti pirkti naujų dekoracijų – šventinei nuotaikai sukurti galima panaudoti ir tai, ką jau turite namuose. Kaip namus papuošti taupiau ir išradingiau, o iš moliūgo likučių pasigaminti gardžių ir nebrangių užkandžių, pasakoja žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Pastebime, kad kasmet vis daugiau pirkėjų renkasi švęsti Heloviną ir į savo krepšelius deda tiek moliūgų, tiek specialiai šiai progai skirtų saldumynų, kuriais vėliau vaišina į svečius užsukančius vaikus. Ši šventė yra puiki proga paįvairinti kasdienybę, papuošti namus ir pasigaminti neįprastų, šiurpinančių užkandžių. Visgi vienkartinės dekoracijos po šventės dažnai nukeliauja į šiukšliadėžę, todėl užuot pirkę naujas, pasigaminkite jas patys iš namuose jau turimų daiktų. Taip Helovinui pasiruošite ne tik be papildomų atliekų, bet ir pigiau“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.

REKLAMA

Kaip pasigaminti moliūgo žibintą?

Moliūgo žibintas yra tradicinė Helovino dekoracija, gaminama iš išskaptuoto moliūgo, kurio viduje įdedama žvakutė. Jam pasigaminti reikės didelio ir mažo peilių, šaukšto arba ledų kaušelio ir markerio. Pirmiausia pasiruoškite moliūgo vidų: viršuje peiliu išpjaukite angą, nuimkite viršutinę dalį ir išskobkite minkštimą bei sėklas. Stenkitės, kad moliūgo sienelė liktų ne storesnė nei 3 centimetrai, tuomet ją bus lengviau pjaustyti.

REKLAMA
REKLAMA

Išskaptavę moliūgo vidų, imkitės išorės. Markeriu pasižymėkite akis, nosį, dantis ar ornamentus, kuriuos norėsite išpjauti. Iš pradžių nesistenkite išgauti tobulų formų: pjaukite didesniais pjūviais, o vėliau detales padailinkite mažesniu peiliuku. Neskubėkite išmesti išpjautos žievės, nes iš jos moliūgui galite pagaminti papildomų aksesuarų, pavyzdžiui, ragus, kepurę ar liežuvį. Galiausiai į moliūgo vidų įdėkite namuose lempučių girliandą su baterijomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiurpią atmosferą kurkite iš to, ką jau turite

Šventinei atmosferai sukurti pravers ir daugiau šviečiančių žibintų, kuriuos nesunkiai pasigaminsite iš namuose turimų tuščių stiklainių. Juos apklijuokite popieriaus karpiniais, apriškite virvele, nupieškite veidus ar apvyniokite marlės juostelėmis, kad atrodytų kaip mumijos. Į vidų įdėkite žvakutę.

REKLAMA

Ne mažiau svarbi Helovino dekoracija yra voratinkliai, kuriuos pasigaminsite iš namuose likusių siūlų, vilnos ar plonos virvelės. Juos pritvirtinkite tarp baldų, prie langų ar durų kampuose, iš siūlų kurdami įvairius raštus ir kompozicijas. Kita žaisminga ir pigi dekoracija yra šikšnosparniai iš kartono. Tam puikiai tiks nereikalingos kartoninės dėžės ar pakuotės. Iškirpkite šikšnosparnių formas, nudažykite tamsiai ir priklijuokite prie sienų ar langų.

REKLAMA

„Koks Helovinas be vaiduoklių, tiesa? Viskas, ko reikia, yra sena balta paklodė. Tereikės iškirpti norimo dydžio vaiduoklį ir žymekliu nupiešti jam veidą. O kad jis išlaikytų formą, audinį užkabinkite ant išgaubto paviršiaus, pavyzdžiui, stalinės lempos, drabužių kabyklos ar krėslo“, – idėja dalijasi M. Anilionė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Išskaptuoto moliūgo likučius panaudokite užkandžiams

Moliūgus Helovinui skaptuojantys žmonės puikiai žino, kad neišvengiamas šio proceso elementas yra likučiai: sėklos ir moliūgo minkštimas. „Lidl“ primena, kad jų išmesti tikrai nereikia – iš likučių galima pasigaminti gardžių ir nebrangių užkandžių šventiniam vakarėliui.

REKLAMA

Keptos moliūgų sėklos. Tai – tobulai Helovino vakarėlio temai tinkantis užkandis. Išskobtas sėklas nuvalykite ir pavirkite vandenyje apie 10 minučių, kad suminkštėtų. Tuomet nusausinkite arba palaukite, kol išdžius, apšlakstykite trupučiu aliejaus ir, jei norite suteikti daugiau skonio, pabarstykite druska, pipirais ar kitais mėgstamais prieskoniais. Skardą išklokite kepimo popieriumi, ant jo paskleiskite sėklas ir pašaukite į orkaitę. Kepkite apie 45 minutes, kol jos taps traškios ir gražiai apskrus.

REKLAMA

Moliūgų užtepėlė. Išskobto moliūgo minkštimą supjaustykite mažesniais gabalėliais, apkepkite orkaitėje, kol suminkštės, o tuomet sutrinkite su česnaku, trupučiu alyvuogių aliejaus, druska ir pipirais. Jei norisi kremiškesnės tekstūros, galima įmaišyti šiek tiek kreminio sūrio ar graikiško jogurto. Užtepėlę patiekite su skrudinta duona, trapučiais ar daržovių lazdelėmis. Norite įdomesnio ir netikėtesnio pateikimo? Užtepėlę sudėkite į išskobtą moliūgą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Moliūgų sūrio kąsneliai. Moliūgo minkštimą apkepkite arba patroškinkite, kol suminkštės, tuomet sutrinkite ir sumaišykite su tarkuotu sūriu, kiaušiniu bei trupučiu džiūvėsėlių. Iš masės suformuokite nedidelius paplotėlius ir kepkite keptuvėje su trupučiu aliejaus iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus.

REKLAMA

Skanaus Helovino!

Lietuvoje veikia 87 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
helovinas
lidl
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kapų žvakės
Parduotuvių darbo laikas per Vėlines: kas ir kada dirbs lapkričio 1–2 dienomis?
Lidl Lietuva
Ruošiantis artimųjų kapų lankymui – „Lidl“ kapų žvakėms iki 40 proc. nuolaidos
LIDL Lietuva
„Lidl“ pirkėjams – svarbi žinia: keičiasi šių parduotuvių darbo laikas
Lidl asortimentas
Kaip maitintis įvairiau ir mažiau švaistyti maistą: „Lidl“ pataria pradėti nuo valgiaraščio planavimo (1)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
Vilnius
Klaipėda
helovinas
lidl
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų