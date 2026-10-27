„Lidl“ patarimai: kaip išradingai ir be papildomų išlaidų pasitikti Heloviną

„Pastebime, kad kasmet vis daugiau pirkėjų renkasi švęsti Heloviną ir į savo krepšelius deda tiek moliūgų, tiek specialiai šiai progai skirtų saldumynų, kuriais vėliau vaišina į svečius užsukančius vaikus. Ši šventė yra puiki proga paįvairinti kasdienybę, papuošti namus ir pasigaminti neįprastų, šiurpinančių užkandžių. Visgi vienkartinės dekoracijos po šventės dažnai nukeliauja į šiukšliadėžę, todėl užuot pirkę naujas, pasigaminkite jas patys iš namuose jau turimų daiktų. Taip Helovinui pasiruošite ne tik be papildomų atliekų, bet ir pigiau“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Kaip pasigaminti moliūgo žibintą?
Moliūgo žibintas yra tradicinė Helovino dekoracija, gaminama iš išskaptuoto moliūgo, kurio viduje įdedama žvakutė. Jam pasigaminti reikės didelio ir mažo peilių, šaukšto arba ledų kaušelio ir markerio. Pirmiausia pasiruoškite moliūgo vidų: viršuje peiliu išpjaukite angą, nuimkite viršutinę dalį ir išskobkite minkštimą bei sėklas. Stenkitės, kad moliūgo sienelė liktų ne storesnė nei 3 centimetrai, tuomet ją bus lengviau pjaustyti.
Išskaptavę moliūgo vidų, imkitės išorės. Markeriu pasižymėkite akis, nosį, dantis ar ornamentus, kuriuos norėsite išpjauti. Iš pradžių nesistenkite išgauti tobulų formų: pjaukite didesniais pjūviais, o vėliau detales padailinkite mažesniu peiliuku. Neskubėkite išmesti išpjautos žievės, nes iš jos moliūgui galite pagaminti papildomų aksesuarų, pavyzdžiui, ragus, kepurę ar liežuvį. Galiausiai į moliūgo vidų įdėkite namuose lempučių girliandą su baterijomis.
Šiurpią atmosferą kurkite iš to, ką jau turite
Šventinei atmosferai sukurti pravers ir daugiau šviečiančių žibintų, kuriuos nesunkiai pasigaminsite iš namuose turimų tuščių stiklainių. Juos apklijuokite popieriaus karpiniais, apriškite virvele, nupieškite veidus ar apvyniokite marlės juostelėmis, kad atrodytų kaip mumijos. Į vidų įdėkite žvakutę.
Ne mažiau svarbi Helovino dekoracija yra voratinkliai, kuriuos pasigaminsite iš namuose likusių siūlų, vilnos ar plonos virvelės. Juos pritvirtinkite tarp baldų, prie langų ar durų kampuose, iš siūlų kurdami įvairius raštus ir kompozicijas. Kita žaisminga ir pigi dekoracija yra šikšnosparniai iš kartono. Tam puikiai tiks nereikalingos kartoninės dėžės ar pakuotės. Iškirpkite šikšnosparnių formas, nudažykite tamsiai ir priklijuokite prie sienų ar langų.
„Koks Helovinas be vaiduoklių, tiesa? Viskas, ko reikia, yra sena balta paklodė. Tereikės iškirpti norimo dydžio vaiduoklį ir žymekliu nupiešti jam veidą. O kad jis išlaikytų formą, audinį užkabinkite ant išgaubto paviršiaus, pavyzdžiui, stalinės lempos, drabužių kabyklos ar krėslo“, – idėja dalijasi M. Anilionė.
Išskaptuoto moliūgo likučius panaudokite užkandžiams
Moliūgus Helovinui skaptuojantys žmonės puikiai žino, kad neišvengiamas šio proceso elementas yra likučiai: sėklos ir moliūgo minkštimas. „Lidl“ primena, kad jų išmesti tikrai nereikia – iš likučių galima pasigaminti gardžių ir nebrangių užkandžių šventiniam vakarėliui.
Keptos moliūgų sėklos. Tai – tobulai Helovino vakarėlio temai tinkantis užkandis. Išskobtas sėklas nuvalykite ir pavirkite vandenyje apie 10 minučių, kad suminkštėtų. Tuomet nusausinkite arba palaukite, kol išdžius, apšlakstykite trupučiu aliejaus ir, jei norite suteikti daugiau skonio, pabarstykite druska, pipirais ar kitais mėgstamais prieskoniais. Skardą išklokite kepimo popieriumi, ant jo paskleiskite sėklas ir pašaukite į orkaitę. Kepkite apie 45 minutes, kol jos taps traškios ir gražiai apskrus.
Moliūgų užtepėlė. Išskobto moliūgo minkštimą supjaustykite mažesniais gabalėliais, apkepkite orkaitėje, kol suminkštės, o tuomet sutrinkite su česnaku, trupučiu alyvuogių aliejaus, druska ir pipirais. Jei norisi kremiškesnės tekstūros, galima įmaišyti šiek tiek kreminio sūrio ar graikiško jogurto. Užtepėlę patiekite su skrudinta duona, trapučiais ar daržovių lazdelėmis. Norite įdomesnio ir netikėtesnio pateikimo? Užtepėlę sudėkite į išskobtą moliūgą.
Moliūgų sūrio kąsneliai. Moliūgo minkštimą apkepkite arba patroškinkite, kol suminkštės, tuomet sutrinkite ir sumaišykite su tarkuotu sūriu, kiaušiniu bei trupučiu džiūvėsėlių. Iš masės suformuokite nedidelius paplotėlius ir kepkite keptuvėje su trupučiu aliejaus iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus.
Skanaus Helovino!
Lietuvoje veikia 87 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
Straipsnį parengė: „LIDL“.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt