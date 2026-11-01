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TV3 naujienos > Žmonės > TV

Išgirdęs, kaip gamina Violeta Tarasovienė, žymus virtuvės šefas pateikė siūlymą: „Jeigu tik norėtumėt...“

2026-11-01 10:30 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-11-01 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ virė arši diskusija, kas yra geriau – tradicinė ar gurmaniška virtuvė. Žymus Lietuvos žmonės dalijosi, ką mėgsta gaminti ir kiek vidutiniškai išleidžia pirkinių krepšeliui. O pokalbio metu Violeta Tarasovienė net sulaukė netikėto pasiūlymo iš žymaus virtuvės šefo.

TV3 televizijos laidoje „KK2 savaitė“ virė arši diskusija, kas yra geriau – tradicinė ar gurmaniška virtuvė. Žymus Lietuvos žmonės dalijosi, ką mėgsta gaminti ir kiek vidutiniškai išleidžia pirkinių krepšeliui. O pokalbio metu Violeta Tarasovienė net sulaukė netikėto pasiūlymo iš žymaus virtuvės šefo.

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Laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio pusėje už tradiciniam gomuriui įprastą maistą pasisakė dainininkai Violeta ir Vilius Tarasovai bei pedagogas Arūnas Narauskas, garsėjantis savo įmantriai atrodančiais kepiniais.

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Kitoje pusėje susirinko gurmanai. Kaip juokavo laidos vedėja Keitė Arai, jie prekybos centrus laiko labirintais, kuriuose tikrai sunku rasti kažką kokybiško. Šiai pusei atstovavo verslininkas Laurynas Suodaitis, virtuvės šefas ir išskirtinių patiekalų restoranų įkūrėjas Deivydas Praspaliauskas bei dietistė Indrė Trusovė.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „KK2 savaitė“

Tradicinius patiekalus gamina kitaip

Apie Tarasovų šeimą laidos vedėjas M. Stasiulis atskleidė vieną pikantišką paslaptį.

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„Violeta, prieš laidą man teko pamatyti Viliaus susirašinėjimą su tavimi. Jų susirašinėjime yra vien Viliaus pasidalinti receptai. Kas įdomiausia, Violeta į nė vieną neatrašo“ – pasakojo M. Stasiulis.

Savo ruožtu Violeta ne tik prisiminė, kaip atrodydavo jų pasimatymai restoranuose draugystės pradžioje, bet ir neslėpė, kad maisto gaminimo klausimu Vilius ją tikrai išnaudoja. Ką jau kalbėti apie pietus, kai skirtingiems šeimos nariams tenka gaminti skirtingas salotas.

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Violeta pasakojo, kad jai patinka įmantresni patiekalai. Ji mėgsta gaminti ir išbandyti naujus skonius, o pats mėgstamiausias jos užsiėmimas yra sugalvoti, kaip paprastus patiekalus gaminti įdomiau.

Supjaustyti daržoves, jas sudėti į vieną indą ir tiesiog troškinti jai yra neįdomu. Taip pat ji nemėgsta gaminti kotletų, visgi, kai jų labai užsinori Vilius, ji pagamina ir juos.

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Visgi ji atskleidė, kad sugalvojo, kaip įdomiau gaminti ir šį, jau klasikiniu tapusį, paprastą kotletą.

„Į vidų sutarkuoju cukiniją. Sutarkuoju bulvę“, – pasakojo Violeta.

V. Tarasovienė pridėjo, kad jos virtuvėje galima pamatyti ir kitokią bulvių košės versiją:

„Mano atradimas – pakeisti bulvių košę į salierų košę.“

Sulaukė pasiūlymo iš D. Praspaliausko

Apie tai, kokių taisyklių laikosi savo restoranuose, pasakojo ir D. Praspaliauskas.

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„Žmonės ateina dėl improvizacijų. Aš negaliu kartotis ir gaminti to, ką darau eilę metų. Žinoma, atėję ir radę kai kuriuos jau žinomus receptus, žmonės labai džiaugiasi. Pavyzdžiui, mes turime burokėlių duoną, kurią kepame eilę metų. Kažkada esu bandęs pakeisti receptą, bet supratau, kad mane iš mano paties restorano labai greitai išmes“, – juokėsi jis.

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Taip pat jis, išgirdęs, kokius kūrybingus sprendimus virtuvėje priima Violeta, turėjo jai pasiūlymą:

„Ką mes čia veikiam – kalbam apie maistą – tai yra muzika mano ausims. Jeigu tik norėtumėt, aš turiu atvirų darbo pasiūlymų savo restorane. Mums reikia žmonių.“

„Gal jums reikia kotletų someljė“, – siūlėsi Mindaugas ir Vilius.

Daugiau smagių pokalbių apie tradicinės ir gurmaniškos virtuvės skirdimus išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilius Tarasovas ir Violeta Tarasovienė (nuotr. asm. archyvo)
Violetos Tarasovienės kotletų ir bulvių košės receptas nustebins ne vieną: „Mano atradimas“ (12)

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