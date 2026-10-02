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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Veido mankštų trenerė parodė, kokie prietaisai yra apgavystė: „Kodėl tai yra nesąmonė? Pirmas dalykas...“

2026-10-02 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 20:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – plaukų stilistas Vytenis Alex Partikas, dainininkė Gabrielė Vasha, verslininkė Ugnė Usevičiūtė, pirties entuziastė Viktorija Prokofjeva, žolininkė Adelė Karaliūnaitė ir veido mankštų trenerė Viktorija Baltramiejūnienė – pasinerė į karštą diskusiją apie grožio industriją, natūralumą bei plastines operacijas.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – plaukų stilistas Vytenis Alex Partikas, dainininkė Gabrielė Vasha, verslininkė Ugnė Usevičiūtė, pirties entuziastė Viktorija Prokofjeva, žolininkė Adelė Karaliūnaitė ir veido mankštų trenerė Viktorija Baltramiejūnienė – pasinerė į karštą diskusiją apie grožio industriją, natūralumą bei plastines operacijas.

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Diskusijai pakrypus apie natūralius veido jauninimo būdus ir grožio rinkoje siūlomus „stebuklingus“ įrankius, V. Baltramiejūnienė pademonstravo keistą veido treniruoklį, skirtą centrinei veido daliai. Pamatęs neįprastą prietaisą, laidos vedėjas nesusivaldė ir iškėlė visiems kilusį klausimą.

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(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Baltramiejūnienė

„Ar tai yra iš fantazijos.lt, ar čia yra iš odontologų?“ – juokavo M. Stasiulis.

Veido mankštų trenerė rėžė tiesą apie tokių prietaisų veikimą ir paaiškino, kodėl tai – visiška apgavystė.

„Kodėl tai yra nesąmonė? Pirmas dalykas, mes kalbame apie tai, ar tai yra iš tikrųjų higieniška. Tai nei higieniška, nei tikrai sąmonė, nes mes praktiškai šaudome palaidais neaišku kur ir nei metodikos nėra“, – aiškino specialistė.

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Parodė mankštą putlesnėms lūpoms

V. Baltramiejūnienė pabrėžė, kad norint turėti išraiškingus skruostikaulius ar putlesnes lūpas, nereikia pirkti abejotinos kokybės plastiko gaminių – pakanka teisingai atlikti paprastus veido raumenų pratimus rankomis.

„Yra alternatyva. Tu uždengi visą mūsų žiedinės burnos raumens dalį ir tuomet duodi apkrovos. Bučinys su pasipriešinimu. Po šito pratimo paputlėja lūpos, nes kraujotaka ateina“, – teigė ji ir pademonstravo pratimą, kurį kartu su ja išbandyti bandė ir kiti studijos svečiai.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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