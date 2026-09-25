Pamačiusi, kas įvyko jos sodyboje, žinoma lietuvė nutarė netylėti: skubiai įspėja visus

Apie tai moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nemalonus incidentas
„Išlupo 2 langus ir vienas duris. Ir aišku išnešė iš vidaus max vertingus daiktus. Kriminalistė sako: „Kiek metų dirbu, dar tokio nesu mačiusi!“
Aš juo labiau! Šokui atslūgus, tiesiog pasidalinu ir kreipiuosi į tuos, pas ką sodybos, sodo namukai ar pan. rudeniop lankomi rečiau – nuvažiuokite. Taip pat, nesant kaimynų šalia – būtinos geros kameros (bus jau rytoj, nes nebuvo).
Taip pat geri santykiai su vietiniais gyventojais labai gelbsti. Sureaguota žaibiškai! Mane pasiekė informacija labai greit. Labai dėkinga visiems, ypač „mano kaimo“ žmonėms! Ir policijai irgi dėkinga. Daug vilčių nededu, bet jaučiausi saugiai. Ir šiaip, širmulio būta. 2 patruliai atvyko, visiems smalsu.
NEEILINĖ DIENA, SAKYČIAU. Stebiuosi savo ramybe. Visgi kažkoks kitoks požiūris atėjo su metais – svarbu visi sveiki ir gyvi.
P.S. Viliuosi, kad neturime „90-ųjų“ pradžios, kai važiuodavo po kaimus ir sodus ir viską šluodavo. Oi, buvo bjaurūs laikai…“ – socialiniame tinkle rašė ji.
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