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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamačiusi, kas įvyko jos sodyboje, žinoma lietuvė nutarė netylėti: skubiai įspėja visus

2026-09-25 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 15:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Veido mankštų trenerės Viktorijos Baltramiejūnienės sodyboje – nemalonus incidentas. Moteris atskleidė, kad į jos turtą įsibrovę vagys išlaužė langus ir duris bei išnešė vertingiausius daiktus.

Viktorija Baltramiejūnienė, polciija (nuotr. J. Skaros ir facebook)

Veido mankštų trenerės Viktorijos Baltramiejūnienės sodyboje – nemalonus incidentas. Moteris atskleidė, kad į jos turtą įsibrovę vagys išlaužė langus ir duris bei išnešė vertingiausius daiktus.

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Apie tai moteris pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Nemalonus incidentas

„Išlupo 2 langus ir vienas duris. Ir aišku išnešė iš vidaus max vertingus daiktus. Kriminalistė sako: „Kiek metų dirbu, dar tokio nesu mačiusi!“

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Aš juo labiau! Šokui atslūgus, tiesiog pasidalinu ir kreipiuosi į tuos, pas ką sodybos, sodo namukai ar pan. rudeniop lankomi rečiau – nuvažiuokite. Taip pat, nesant kaimynų šalia – būtinos geros kameros (bus jau rytoj, nes nebuvo).

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Taip pat geri santykiai su vietiniais gyventojais labai gelbsti. Sureaguota žaibiškai! Mane pasiekė informacija labai greit. Labai dėkinga visiems, ypač „mano kaimo“ žmonėms! Ir policijai irgi dėkinga. Daug vilčių nededu, bet jaučiausi saugiai. Ir šiaip, širmulio būta. 2 patruliai atvyko, visiems smalsu.

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NEEILINĖ DIENA, SAKYČIAU. Stebiuosi savo ramybe. Visgi kažkoks kitoks požiūris atėjo su metais – svarbu visi sveiki ir gyvi.

P.S. Viliuosi, kad neturime „90-ųjų“ pradžios, kai važiuodavo po kaimus ir sodus ir viską šluodavo. Oi, buvo bjaurūs laikai…“ – socialiniame tinkle rašė ji.

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