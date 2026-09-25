Vilniaus apskrityje – 4 galimo smurto prieš nepilnamečius atvejai

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, ketvirtadienį apie 14 val. Vilniuje, prie mokyklos, prieš nepilnametį (gim. 2012 m.) buvo panaudotas fizinis smurtas.
Nukentėjusysis, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui.
Anot policijos, ketvirtadienį apie 15 val. Vilniaus rajone, prekybos centre, nepažįstamas asmuo panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį (gim. 2012 m.).
Vilniaus AVPK duomenimis, ketvirtadienį apie 15.15 val. Vilniuje konflikto metu buvo sumuštas nepilnametis (gim. 2011 m.). Jaunuolis, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Taip pat, anot policijos, ketvirtadienį apie 18.15 val. Ukmergės rajone, namuose, moteris (gim. 1983 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2015 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Dėl pastarųjų trijų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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