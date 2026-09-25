Kruvinos išgertuvės Biržuose: peiliu sužalotas vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 21.30 val. pranešta, kad Biržuose, Vytauto gatvėje, nenustatytu laiku neblaivus (2,01 prom.) vyras, gimęs 1999 metais, sukėlė fizinį skausmą ir peiliu sužalojo kitą neblaivų (2,55 prom.) vyrą, gimusį 1998 metais.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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