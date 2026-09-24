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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gelbėjimo operacija iš arti – skelbia vaizdus: surasti pasiklydę grybautojai

2026-09-24 16:52 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-24 16:52
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Trečiadienį vakare Vilniaus apskr. policijos budėtojai sulaukė pagalbos skambučio – Vilniaus r., Mickūnų sen., Sankelių k. apylinkėse, miške, pasiklydo du grybautojai (gim. 1956 m. ir 1959 m.). Vyrai nebežinojo, kaip iš miško išeiti, ir negalėjo rasti vietos, kur buvo palikę automobilį.

Miškas, policija (nuotr. 123rf.com)

Trečiadienį vakare Vilniaus apskr. policijos budėtojai sulaukė pagalbos skambučio – Vilniaus r., Mickūnų sen., Sankelių k. apylinkėse, miške, pasiklydo du grybautojai (gim. 1956 m. ir 1959 m.). Vyrai nebežinojo, kaip iš miško išeiti, ir negalėjo rasti vietos, kur buvo palikę automobilį.

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Į paiešką nedelsiant išsiųstas Reagavimo valdybos pareigūnų ekipažas. Netrukus prie jo prisijungė ir kiti ekipažai, rašoma pranešime.

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Gelbėjimo operacija

Pareigūnai lėtai važinėjo miško keliais, įjungę mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius bei garsinį signalą. Tikėtasi, kad pasiklydę vyrai išgirs signalą ir galės eiti jo skleidžiamo garso link. Pareigūnai rado ir vyrų automobilį „Volvo“, tačiau, apvažiavę aplinkines vietoves pareigūnai, jų nepastebėjo.

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Su vyrais susisiekus telefonu, tačiau jie negalėjo pasakyti, kur tiksliai yra. Į pareigūnų klausimus, ar matė kelią, miško kirtimus ar kitus orientyrus, vyrai atsakė nepastebėję. Jie taip pat negirdėjo ir pareigūnų automobilio skleidžiamo garsinio signalo ir nematė švyturėlių. Pokalbio metu buvo akivaizdu, kad abu vyrai yra susijaudinę ir sunkiai orientuojasi situacijoje.

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Ieškojo ir dronais

Į paiešką atskubėjo ir savanoriai su dronais, tačiau pirmoji paieška rezultatų nedavė.

Pareigūnai paieškos nenutraukė. Jie toliau tikrino miško teritoriją, kol galiausiai sulaukė papildomos informacijos apie galimą vyrų buvimo vietą. Gavus tikslesnes koordinates, paieška buvo tęsiama ir pasitelkus dronus.

Šiandien, apie 3 val., dronai užfiksavo netoli pelkės pasiklydusius grybautojus. Abu vyrai buvo rasti sveiki ir nesužeisti, tik peršlapę ir pavargę. Medikų pagalbos jiems neprireikė.

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Paaiškėjo, kad vyrai į nepažįstamą mišką grybauti automobiliu „Volvo“ atvyko dar ryte, apie 8 val. Sutarę nuo automobilio toli nenueiti, nuklydo giliau į mišką ir neberado kelio atgal. Supratę, kad patys iš jo išeiti nesugebės, kreipėsi pagalbos.

Ši istorija baigėsi laimingai – atkakli pareigūnų paieška ir pasitelktos papildomos priemonės padėjo surasti pasiklydusius vyrus.

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