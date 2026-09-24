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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Protu nesuvokiama: 13-metis su tėvo „Audi“ lėkė beveik 200 km/val. greičiu – pareigūnai apstulbę

2026-09-24 10:08 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 10:08
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Latvijoje policijai teko vytis vos 13-metį vairuotoją, kuris, užuot sustojęs, nuspaudė greičio pedalą ir spruko. Bėgdamas su „Audi“ jis įsibėgėjo net iki 187 km/val., o automobilį, kaip paaiškėjo, buvo paėmęs tėvui nežinant.

Latvijoje policijai teko vytis vos 13-metį vairuotoją, kuris, užuot sustojęs, nuspaudė greičio pedalą ir spruko. Bėgdamas su „Audi“ jis įsibėgėjo net iki 187 km/val., o automobilį, kaip paaiškėjo, buvo paėmęs tėvui nežinant.

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Kaip praneša Latvijos policija, rugsėjo 18 dieną apie 17.09 val. Madonos savivaldybės apylinkėse policijos pareigūnai bandė sustabdyti automobilį „Audi“.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Transporto priemonės vairuotojas nepakluso pareigūnų reikalavimams ir pradėjo nuo jų sprukti.

Automobilį paauglys vairavo chuliganiškai, žiauriai pažeisdamas Kelių eismo taisykles bei keldamas pavojų kitų eismo dalyvių saugumui.

13-metis gerokai viršijo leistiną greitį tiek gyvenvietėse, tiek už jų ribų. Kai kuriuose kelio ruožuose „Audi“ greitis siekė net 187 km/val.

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17.20 val. automobilis „Audi“ sustojo Cesvainėje, Augusta Sauliečio gatvėje, netoli stadiono. Patikrinimo metu pareigūnai nustatė, kad transporto priemonę vairavo 2013 metais gimęs berniukas, kuris, tėvui nežinant, buvo paėmęs automobilio raktelius, kad pasivažinėtų.

Dėl įvykio pradėtas tyrimas, pareigūnai praneša, kad bus vertinami tiek nepilnamečio veiksmai, tiek tėvų atsakomybė už vaiko nepriežiūrą.

Latvijos policija ragina tėvus ir globėjus atidžiai rūpintis, kur ir kaip laikomi jų transporto priemonių rakteliai, taip pat su vaikais kalbėtis apie neatsakingo elgesio pasekmes ir pavojų jų pačių bei aplinkinių žmonių gyvybei.

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Nu 187
Nu 187
2026-09-24 10:55
187 tai dar ne 200 paklaida pas žurnalistutes šiokia tokia
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