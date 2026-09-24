Seime siūlomi pokyčiai: dalį sumokėto GPM gyventojai galėtų skirti ir kultūros įstaigoms

Tokią Labdaros ir paramos įstatymo pataisą Seime įregistravo valdančiųjų koalicijai priklausančių frakcijų nariai bei „aušriečiai“.
Kaip teigiama aiškinamajame rašte, priėmus pakeitimus tikimasi teigiamo poveikio kultūros įstaigų finansinėms galimybėms: „Bus sudarytos palankesnės sąlygos kultūros įstaigoms vykdyti veiklą, organizuoti renginius, puoselėti kultūros tradicijas ir įgyvendinti kultūrinius projektus“.
Dabar dalį GPM gyventojai gali skirti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir darželiams, religinėms bendruomenėms ir centrams, daugiabučių ir kitų pastatų savininkų bei sodininkų bendrijoms.
Savo sumokėto mokesčio dalį šiems gavėjams paprastai skiria beveik pusė milijono gyventojų.
Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka galiotų nuo 2027 metų sausio.
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