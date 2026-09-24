Tęsiama vyro paieška: išvyko iš Vilniaus ir dingo be žinios

Nurodoma, kad rugsėjo 19 d. jis išvyko iš Vilniaus, o paskutinė žinoma jo buvimo vieta buvo Šventupės apylinkėse, Ukmergės rajone
Iki šiol apie jį nėra jokių žinių. Policija vykdo paiešką.
Dingimo metu Ovidijus buvo apsirengęs mėlynais plėšytais džinsais, žalią liemenė, su savimi turėjo juodą kuprinę.
Jeigu kas nors matė Ovidijų ar turi bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, prašome susisiekti su policija numeriu 112 arba telefonu 604 86 181.
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