Iš Lietuvos policijos – skubi žinia gyventojams: perduokite ir pažįstamiems

Ypač svarbu įsitikinti, kad automobilis tinkamai užrakintas, o salone nepalikti matomų vertybių.
Policija siunčia įspėjimą gyventojams
Policija taip pat ragina rinktis saugesnes vietas automobiliui statyti ir imtis papildomų atsargumo priemonių.
„Saugokite savo turtą – vagys nesirenka nei laiko, nei vietos!“ – rašoma įraše.
Kartu su įrašu policija pasidalijo ir naudingu vizualu, kuriame pateikiami Lietuvos policijos patarimai, kaip apsaugoti automobilį ir jame esančius daiktus.
„LIETUVOS POLICIJA PATARIA:
- Įsitikinkite, kad automobilį užrakinote uždarėte langus, stoglangius. Papildomai patikrinkite ar suveikė centrinis užraktas;
- Nepalikite vertingų daiktų salone. Visuomet su savimi pasiimkite telefoną, piniginę ir kitus vertingus daiktus;
- Automobilyje paliekamus daiktus iš salono perkelkite į bagažinę;
- Stenkitės automobilį palikti judriose, gerai apšviestose, filmuojamose vietose;
- Pasirūpinkite automobilio ir jame esančių daiktų draudimu.
Skubi pagalba 112 www.epolicija.lt“, – rašoma vizuale.
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