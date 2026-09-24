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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Iš Lietuvos policijos – skubi žinia gyventojams: perduokite ir pažįstamiems

2026-09-24 12:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-24 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniame tinkle „Facebook“ Biržų rajono policijos komisariatas primena gyventojams pasirūpinti savo turto saugumu. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad vagystės gali nutikti netikėtai, todėl svarbu nepalikti automobilio ir jame esančių daiktų be priežiūros.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (17)

Socialiniame tinkle „Facebook“ Biržų rajono policijos komisariatas primena gyventojams pasirūpinti savo turto saugumu. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad vagystės gali nutikti netikėtai, todėl svarbu nepalikti automobilio ir jame esančių daiktų be priežiūros.

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Ypač svarbu įsitikinti, kad automobilis tinkamai užrakintas, o salone nepalikti matomų vertybių.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Policija siunčia įspėjimą gyventojams

Policija taip pat ragina rinktis saugesnes vietas automobiliui statyti ir imtis papildomų atsargumo priemonių. 

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„Saugokite savo turtą – vagys nesirenka nei laiko, nei vietos!“ – rašoma įraše.

Kartu su įrašu policija pasidalijo ir naudingu vizualu, kuriame pateikiami Lietuvos policijos patarimai, kaip apsaugoti automobilį ir jame esančius daiktus.

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„LIETUVOS POLICIJA PATARIA:

  • Įsitikinkite, kad automobilį užrakinote uždarėte langus, stoglangius. Papildomai patikrinkite ar suveikė centrinis užraktas;
  • Nepalikite vertingų daiktų salone. Visuomet su savimi pasiimkite telefoną, piniginę ir kitus vertingus daiktus;
  • Automobilyje paliekamus daiktus iš salono perkelkite į bagažinę;
  • Stenkitės automobilį palikti judriose, gerai apšviestose, filmuojamose vietose;
  • Pasirūpinkite automobilio ir jame esančių daiktų draudimu.

Skubi pagalba 112 www.epolicija.lt“, – rašoma vizuale.

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xxL
xxL
2026-09-24 13:18
vagys siautėja, o kur policija dingusi? facebook pakeitė policiją ir užtikrina piliečių saugumą?
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