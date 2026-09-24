„Pripurškė ašarinių dujų, pridaužė“: žinoma Lietuvos dietistė tapo kraupaus išpuolio liudininke

Apie tai moteris papasakojo intagramo istorijoje, o įrašais sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Sukrenčiantis įvykis
„Įsivaizduokite situaciją: diena, jūs einate šaligatviu, pakomentuojate paspirtukininkus, kad taip greitai nevažiuotų pėščiųjų taku. Tada jie sustabdo paspirtukus, pripurškia į akis ašarinių dujų, pridaužo iki kraujo.
Vidury dienos labai aktyvioje sankryžoje. Tai ką tik nutiko. Mano sūnus tai pamatė, aš nemačiau, vairavau labai atidžiai. Mes apsisukome. Su kitais, mačiusiais įvykį, iškvietėme policiją, greitąją ir dulaukėme visų atvykstančių.
Bet tai yra kažkas siaubingo. Nebūkime abejingi. Tikrai galėjo kažkas sustoti tuo metu ir galbūt jie būtų pabėgę. Bent mažiau žalos būtų buvę. Košmaras kažkoks“, – pasakojo Vaida.
Pasak jos, šįkart padėti suskubo ir trys jaunuoliai, kurie užfiksavo įvykį bei prisidėjo prie pagalbos, nors jiems patiems teko apsukti automobilį ir grįžti į įvykio vietą.
„Sustokime ir reaguokime į tai, kas vyksta šalia. Galų gale nežinai, kada tavo ar tavo artimui gali to reikėti. Tad žmonių, kuriems rūpi, yra“, – naujienų portalui tv3.lt pabrėžė ji.
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Vienas sureagavo - ir рizdу gavo. Paspirtukininkai vienoje gаidžių kategorijoje kartu su bmw vairuotojais.