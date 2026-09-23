Vyras pavogė automobilį ir neblaivus vairavo traktorių

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, antradienį, apie 16 val., Marijampolės savivaldybėje, Triobiškių kaime, iš ūkio teritorijos, vyras (gim. 2008 m.) galimai pavogė moteriai (gim. 1975 m.) priklausantį automobilį „Opel Frontera“.
Tą pačią dieną, apie 17.08 val., Marijampolės savivaldybėje, Klevinės kaime, tas pats teisės vairuoti neturintis vyras vairavo traktorių „MTZ Belarus“, kuriuo naudojosi be savininko sutikimo.
Stabdomas traktorius nestojo, vėliau buvo sustabdytas. Vairuotojui nustatytas 1,96 prom. neblaivumas.
Įtariamasis sulaikytas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės ir transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
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