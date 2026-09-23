Marijampolėje sulaikomas vyras sužalojo pareigūną

Skelbiama, kad antradienį apie 20.30 val. Trakų gatvėje namo kieme ieškomas nuteistas vyras , gimęs 1998 metais, aktyviais veiksmais vengė sulaikymo ir pasipriešino Marijampolės apskrities pareigūnui, gimusiam 1993 metais.
Policijos pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą, gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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