Į areštinę uždarytas karys, įtariamas apsivogęs parduotuvėje

Apie tai praneša policija.
Karys, gimęs 1999 m., sulaikytas antradienį, rugsėjo 22 d., apie 8:24 Vilniuje, Maksimiškių g., parduotuvėje.
Vyras paėmęs įvairių statybinių prekių ir jas paslėpęs savo automobilyje, pasišalino iš parduotuvės už jas nesumokėjęs.
Nuostolis – 601,82 eurų.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Mūsų prezidentas kvietė žmones važiuot į ukrus atstatimui tai čia pirmas patrijotas ruošėsi statyboms herojams slava oi vagims