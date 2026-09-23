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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Neblaivus 73-ejų vairuotojas puolė sprukti nuo policijos ir sukėlė kelias avarijas

2026-09-23 08:28 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-09-23 08:28
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Antradienį pareigūnams įkliuvo neblaivus senjoras, sprukdamas nuo policijos jis sukėlė kelias avarijas.

Karo policijos, policijos bei kitų tarnybų pareigūnai dirba įvykio vietoje, kur buvo numuštas dronas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Antradienį pareigūnams įkliuvo neblaivus senjoras, sprukdamas nuo policijos jis sukėlė kelias avarijas.

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Kaip nurodoma policijos įvykių suvestinėse, rugsėjo 22 d. apie 19:39 Ukmergės rajone, Kalibato viensėdyje, kelyje A6 „Kaunas-Zarasai-Daugpilis“ 51-ame kilometre, buvo sustabdytas automobilis „Toyota Avensis“. Jį vairavo, kaip įtariama, neblaivus vyras, gimęs 1953 m.

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Vyras sukėlė kelias avarijas

Policijos pareigūnams atvykus į įvykio vietą, „Toyota“ vairuotojas bandė automobiliu pabėgti, pavojingai ir dideliu greičiu manevravo kelyje bei persekiojimo metu kliudė automobilį „Nissan Qashqai“, vairuojamą moters, gimusios 1975 m.

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Vėliau Jonavos rajone, ties Ilgabradų kaimu, vyriškis atsitrenkė į tarnybinį policijos automobilį „Ford Transit“, vairuojamą Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūno, gimusio 1986 m.

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Policija Eltai teigė, kad mašiną iš pradžių sustabdė Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai – jie pastebėjo keliu pavojingai manevravusį automobilį „Toyota“. Mašinos vairuotojas prisipažino, kad yra išgėręs.  

Per eismo įvykį žmonės nenukentėjo, apgadinti automobiliai.

Įtariamasis buvo neblaivus, atsisakė pasitikrinti girtumą. Jis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

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