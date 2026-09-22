Policininkui prieš mašiną iššoko stirna, gyvūnas nugaišo

Avarija įvyko ankstų pirmadienio rytą, apie 6.50 val., Jukiškių kaime.
Tarnybinis automobilis „Škoda“, vairuojamas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūno (gim. 1972 m.), kliudė į kelio važiuojamąją dalį išbėgusią stirną.
Per eismo įvykį žmonės nesužaloti.
Apgadintas automobilio priekinis bamperis ir grotelės.
Gyvūnas nugaišo.
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