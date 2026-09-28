Išbandžiusi populiarų svorio metimo vaistą Diana išklojo, kokį pragarą patyrė: „Atsibudau ir...“

Viena iš nukentėjusiųjų 66 metų Diane Wirth atvirai papasakojo apie staiga pasikeitusį gyvenimą ir būklę, kuriai gydymo kol kas nėra. Jai diagnozuotas retas akies pažeidimas, žinomas kaip NAION (nearterinė priekinė išeminė optinė neuropatija), dažnai apibūdinamas kaip „regos nervo insultas“.
Baisus rytas: regėjimas dingo be jokių signalų
66 metų Diane Wirth iš Džordžijos valstijos vartojo populiarų GLP-1 preparatą „Wegovy“, siekdama numesti svorio. Slaugytoja dirbanti moteris nesitikėjo, kad įprastas vaisto vartojimas baigsis drastiškais gyvenimo pokyčiais.
Vieną rytą atsibudusi D. Wirth pastebėjo, kad dešiniąja akimi visiškai nebemato. Nebuvo jokių ankstesnių simptomų ar įspėjamųjų ženklų. Iš pradžių matymo lauke tiesiog trūko dalies vaizdo, o vėliau regėjimas Pablogėjo tarytum žiūrint per vazelinu išteptus akinius – moteris skiria šviesą, tačiau negali skaityti ir prarado gylio suvokimą.
„Vieną rytą atsibudau ir pagalvojau: Kas nutiko mano akiai?“ – pasakojo D. Wirth. – „Eidama miegoti jaučiausi puikiai, o atsibudusi regėjimo nebeturėjau... Nebuvo jokio įspėjamojo ženklo.“
Gydytojai jai diagnozavo nearterinę priekinę išeminę optinę neuropatiją (NAION) – retą būklę, dažnai vadinamą „regos nervo insultu“. Dėl prarasto regėjimo moteris turėjo nustoti vairuoti, anksčiau laiko išėjo į pensiją ir tapo priklausoma nuo aplinkinių pagalbos. D. Wirth padavė į teismą vaisto gamintoją „Novo Nordisk“, teigdama, kad apie tokią riziką pakuotės lapelyje nebuvo įspėta. Jos teisiams atstovaujantys advokatai teigia turintys dar bent 150 analogiškų klientų atvejų.
Ji pabrėžė, kad niekada nebūtų vartojusi šio vaisto, jei būtų žinojusi apie regėjimo praradimo riziką, tačiau vaisto pakuotės lapelyje tai nurodyta nebuvo. Tiesa, oficialiai dar nepatvirtinta, kad jos regėjimo praradimas yra tiesioginė GLP-1 vaisto pasekmė.
Vaistų gamintojų ir priežiūros tarnybų pozicija
D. Wirth padavė į teismą farmacijos milžinę „Novo Nordisk“, gaminančią „Wegovy“, reikalaudama atlyginti žalą. Ieškinys pateiktas JAV Pensilvanijos rytinės apygardos teisme.
„Novo Nordisk“ atstovas spaudai pareiškė, kad bendrovė „mano, jog JAV pateikti ieškiniai dėl žalos sveikatai yra nepagrįsti, ir aktyviai nuo jų ginasi“.
D. Wirth advokatas Jasonas Goldsteinas teigė, kad jo atstovaujama kontora atstovauja bent 150 žmonių, kuriems po įvairių GLP-1 vaistų vartojimo buvo diagnozuota NAION būklė.
„Tai niokojanti būklė“, – teigė J. Goldsteinas. – „Jei įmonės nori pasielgti atsakingai, vaistų pakuotės lapelio įspėjimai turi būti atnaujinti.“
Farmacijos bendrovės kaltinimus atmeta ir tikina, kad pacientų saugumas yra esminis prioritetas. „Novo Nordisk“ atstovai pareiškė, kad teisiniai ieškiniai yra nepagrįsti ir bendrovė aktyviai ginsis teisme. Pasak jų, atliktuose klinikiniuose tyrimuose tiesioginio pavojaus signalų dėl NAION užfiksuota nebuvo.
„Eli Lilly“ (gaminanti „Zepbound“ ir „Mounjaro“) patikino, kad nuolat stebi vaistų saugumo duomenis bei atidžiai analizuoja bet kokią informaciją, susijusią su akių sveikatos sutrikimais.
JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) pažymėjo atliekanti specialų tyrimą, siekdama įvertinti NAION riziką diabetu sergantiems pacientams, vartojantiems GLP-1 vaistus.
Atitinkamos vaistų kontrolės tarnybos nurodo, kad pagal turimus duomenis NAION yra itin retas reiškinys, galintis paveikti iki 1 iš 10 000 semagliutidą vartojančių asmenų. Šiuo metu teisiškai ir moksliškai nėra patvirtinta, kad D. Wirth ar kitų pacientų regėjimo praradimas yra tiesioginė vaistų vartojimo pasekmė.
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