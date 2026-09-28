Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Išbandžiusi populiarų svorio metimo vaistą Diana išklojo, kokį pragarą patyrė: „Atsibudau ir...“

2026-09-28 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 13:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Svorio metimui ir II tipo diabetui gydyti skirti GLP-1 klasės vaistai jau kurį laiką išgyvena tikrą populiarumo bumo laikotarpį, tačiau šią sėkmės istoriją ima temdyti teisiniai ginčai ir susirūpinimas dėl šalutinių poveikių. JAV teismus pasiekė šimtai pacientų ieškinių, kuriuose populiarių vaistų gamintojai kaltinami nepakankamu įspėjimu apie galimą regėjimo praradimo riziką.

Diane Wirth (nuotr. soc. tinklų, scanpix)

Svorio metimui ir II tipo diabetui gydyti skirti GLP-1 klasės vaistai jau kurį laiką išgyvena tikrą populiarumo bumo laikotarpį, tačiau šią sėkmės istoriją ima temdyti teisiniai ginčai ir susirūpinimas dėl šalutinių poveikių. JAV teismus pasiekė šimtai pacientų ieškinių, kuriuose populiarių vaistų gamintojai kaltinami nepakankamu įspėjimu apie galimą regėjimo praradimo riziką.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viena iš nukentėjusiųjų 66 metų Diane Wirth atvirai papasakojo apie staiga pasikeitusį gyvenimą ir būklę, kuriai gydymo kol kas nėra. Jai diagnozuotas retas akies pažeidimas, žinomas kaip NAION (nearterinė priekinė išeminė optinė neuropatija), dažnai apibūdinamas kaip „regos nervo insultas“

REKLAMA
REKLAMA

Baisus rytas: regėjimas dingo be jokių signalų

66 metų Diane Wirth iš Džordžijos valstijos vartojo populiarų GLP-1 preparatą „Wegovy“, siekdama numesti svorio. Slaugytoja dirbanti moteris nesitikėjo, kad įprastas vaisto vartojimas baigsis drastiškais gyvenimo pokyčiais.

REKLAMA

Vieną rytą atsibudusi D. Wirth pastebėjo, kad dešiniąja akimi visiškai nebemato. Nebuvo jokių ankstesnių simptomų ar įspėjamųjų ženklų. Iš pradžių matymo lauke tiesiog trūko dalies vaizdo, o vėliau regėjimas Pablogėjo tarytum žiūrint per vazelinu išteptus akinius – moteris skiria šviesą, tačiau negali skaityti ir prarado gylio suvokimą.

„Vieną rytą atsibudau ir pagalvojau: Kas nutiko mano akiai?“ – pasakojo D. Wirth. – „Eidama miegoti jaučiausi puikiai, o atsibudusi regėjimo nebeturėjau... Nebuvo jokio įspėjamojo ženklo.“

REKLAMA
REKLAMA

Gydytojai jai diagnozavo nearterinę priekinę išeminę optinę neuropatiją (NAION) – retą būklę, dažnai vadinamą „regos nervo insultu“. Dėl prarasto regėjimo moteris turėjo nustoti vairuoti, anksčiau laiko išėjo į pensiją ir tapo priklausoma nuo aplinkinių pagalbos. D. Wirth padavė į teismą vaisto gamintoją „Novo Nordisk“, teigdama, kad apie tokią riziką pakuotės lapelyje nebuvo įspėta. Jos teisiams atstovaujantys advokatai teigia turintys dar bent 150 analogiškų klientų atvejų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji pabrėžė, kad niekada nebūtų vartojusi šio vaisto, jei būtų žinojusi apie regėjimo praradimo riziką, tačiau vaisto pakuotės lapelyje tai nurodyta nebuvo. Tiesa, oficialiai dar nepatvirtinta, kad jos regėjimo praradimas yra tiesioginė GLP-1 vaisto pasekmė.

Vaistų gamintojų ir priežiūros tarnybų pozicija

D. Wirth padavė į teismą farmacijos milžinę „Novo Nordisk“, gaminančią „Wegovy“, reikalaudama atlyginti žalą. Ieškinys pateiktas JAV Pensilvanijos rytinės apygardos teisme.

REKLAMA

„Novo Nordisk“ atstovas spaudai pareiškė, kad bendrovė „mano, jog JAV pateikti ieškiniai dėl žalos sveikatai yra nepagrįsti, ir aktyviai nuo jų ginasi“.

D. Wirth advokatas Jasonas Goldsteinas teigė, kad jo atstovaujama kontora atstovauja bent 150 žmonių, kuriems po įvairių GLP-1 vaistų vartojimo buvo diagnozuota NAION būklė.

„Tai niokojanti būklė“, – teigė J. Goldsteinas. – „Jei įmonės nori pasielgti atsakingai, vaistų pakuotės lapelio įspėjimai turi būti atnaujinti.“

REKLAMA

Farmacijos bendrovės kaltinimus atmeta ir tikina, kad pacientų saugumas yra esminis prioritetas. „Novo Nordisk“ atstovai pareiškė, kad teisiniai ieškiniai yra nepagrįsti ir bendrovė aktyviai ginsis teisme. Pasak jų, atliktuose klinikiniuose tyrimuose tiesioginio pavojaus signalų dėl NAION užfiksuota nebuvo.

„Eli Lilly“ (gaminanti „Zepbound“ ir „Mounjaro“) patikino, kad nuolat stebi vaistų saugumo duomenis bei atidžiai analizuoja bet kokią informaciją, susijusią su akių sveikatos sutrikimais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) pažymėjo atliekanti specialų tyrimą, siekdama įvertinti NAION riziką diabetu sergantiems pacientams, vartojantiems GLP-1 vaistus.

Atitinkamos vaistų kontrolės tarnybos nurodo, kad pagal turimus duomenis NAION yra itin retas reiškinys, galintis paveikti iki 1 iš 10 000 semagliutidą vartojančių asmenų. Šiuo metu teisiškai ir moksliškai nėra patvirtinta, kad D. Wirth ar kitų pacientų regėjimo praradimas yra tiesioginė vaistų vartojimo pasekmė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų