Jaunatviškumu spindinti 40-metė Simona Starkutė atsisakė 1 produkto: „Jau keletą metų nevartoju“

Šventiniai pusryčiai prasidėjo pokalbiu apie odos grožį ir ilgaamžiškumą. Sąmoningą gyvenimo būdą propaguojanti profesionali kosmetologė Giedrė Kadonaitė pabrėžė, kad norint kuo ilgiau džiaugtis sveika ir jaunatviška oda svarbu ne tik ieškoti priemonių, padedančių kovoti su senėjimo požymiais, bet ir nuosekliai rūpintis oda dar prieš jiems išryškėjant. Vienas svarbiausių žingsnių šioje kelionėje – odos barjero stiprinimas.
Domėjosi odos ilgaamžiškumo paslaptimis
„Grožio pasaulyje vis labiau tolstama nuo kovos su senėjimu ir atsigręžiama į odos ilgaamžiškumą. Tikslas – ne atrodyti jaunesnei, o išsaugoti sveiką, stiprią odą bet kuriame amžiuje. Svarbiausia, kad odos ilgaamžiškumas prasideda nuo sveiko odos barjero. Nualinta ir nuolat dirginama oda tampa mažiau atspari, o stiprus odos barjeras padeda išlaikyti drėgmę, elastingumą ir apsaugines funkcijas“, – kalbėjo kosmetologė.
Per renginį buvo pristatytas profesionalios vokiškos kosmetikos prekių ženklas S'METICS, kurio kūrėjai taip pat pabrėžia odos barjero stiprinimo svarbą. Pasak gamintojų, siekdamos tobulos odos moterys kartais pasiekia priešingą rezultatą – persistengia naudodamos agresyvius šveitiklius, atlikdamos rūgštines procedūras ar rinkdamosi kitas odą dirginančias priemones. Tokia intensyvi priežiūra gali pažeisti natūralų odos barjerą, todėl oda tampa jautresnė, parausta, greičiau sudirgsta ir ima atrodyti pavargusi.
Renginio viešnioms dalijantis didžiausiais iššūkiais, su kuriais susiduria prižiūrėdamos veido odą, išryškėjo bendra tendencija – moterys ne visada lieka patenkintos tuo, ką mato veidrodyje. Dalyvės taip pat kalbėjo, kad gausi odos priežiūros priemonių pasiūla tiek internete, tiek specialistų kabinetuose neretai kelia dar daugiau klausimų ir apsunkina sprendimą, kokius produktus bei ingredientus iš tiesų verta rinktis. Kosmetologė pabrėžė, kad renkantis odos priežiūros priemones svarbu pasidomėti ne tik sudėtimi, bet ir tuo, kokių ingredientų nėra.
„Kai produktų pasiūla tokia didelė, savo klientėms rekomenduoju priemones rinktis ne tik pagal tai, kas yra jų sudėtyje, bet ir pagal tai, ko joje nėra. Svarbu atkreipti dėmesį, kad gaminant produktus nebūtų naudojami dažikliai, alergenai, kvapiosios medžiagos, silikonai, parafinai ar mikroplastikas. Pati dirbu su S'METICS prekių ženklu, todėl jo produktų sudėtį rodau kaip pavyzdį ir rekomenduoju klientėms savo kosmetinėse turėti būtent tokių priemonių“, – kalbėjo kosmetologė.
Ryto susitikimas nesibaigė vien naujienomis apie odos grožį. Žinomos moterys buvo pakviestos į pilateso treniruotę ant reformerių arba funkcinę jėgos treniruotę. Renginį
vainikavo skanūs ir maistingi pusryčiai, padedantys palaikyti odos sveikatą ir ilgaamžiškumą, o viešnios buvo pakviestos pasimėgauti jaukia bendryste.
Viena renginio dalyvių atlikėja Eglė Jakštytė įsitikinusi, kad veido priežiūra turėtų tapti maloniu kasdieniu ritualu. „Tikriausiai daugelis moterų yra išgyvenusios etapą, kai neturėjo aiškios veido priežiūros rutinos ir naudojo vieną kremą viskam. Linkėčiau kiekvienai į veido priežiūrą pažvelgti kaip į meditaciją ir patikėti, kad pasistengus įmanoma turėti gražesnę, sveikesnę bei jaunatviškesnę odą“, – sakė pašnekovė.
Dalydamasi asmenine patirtimi E. Jakštytė pasakoja, kad jos rytinėje veido priežiūros rutinoje svarbiausi trys žingsniai: prausiklis, tonikas ir tinkamai parinktas kremas. „Mano veido oda linkusi sausėti, todėl ypatingą dėmesį skiriu drėkinamajam kremui. Šaltuoju metų laiku dažnai renkuosi riebesnį maitinamąjį kremą, kad oda gautų viską, ko jai reikia“, – pasakojo atlikėja.
Dar viena renginio viešnia Ieva Swan taip pat pasidalijo asmeniniais grožio atradimais. „Daug metų galvojau, kad jei oda sausa, pakanka ją drėkinti ir viskas bus gerai, bet tai netiesa. Man dabar 35 metai, todėl vien drėkinimo nebeužtenka. Mano patarimas moterims – nesustoti ir nuolat domėtis, kas gali padėti puoselėti veido odą. Šiuo metu daug dėmesio skiriu ne tik kasdienei odos priežiūrai namuose, bet ir procedūroms, kurios padeda maitinti odą, atkurti jos elastingumą ir palaikyti gerą būklę“, – pasakojo I. Swan.
Nuomonės formuotoja pabrėžė, kad odos grožiui ne mažiau svarbi ir mityba. „Į maistą žiūriu ne tik kaip į būdą pasisotinti – dažnai pagalvoju ir apie tai, kaip vienas ar kitas produktas gali prisidėti prie mano odos būklės. Pavyzdžiui, du kiviai per dieną – tikra vitamino C bomba, o jautienos sultinys prieš miegą – kolageno užtaisas“, – savo įpročiais dalijasi pašnekovė.
Renginio nepraleido ir buvęs modelis, laisvalaikio aprangos kūrėja Simona Starkutė. Pašnekovė džiaugėsi, kad rytas praėjo itin turiningai – ji ne tik sužinojo vertingos informacijos apie veido odos priežiūrą, bet ir pasportavo. S. Starkutė teigė, kad veido odos priežiūrai skiria ypatingą dėmesį. Tiesa, šioje srityje neeksperimentuoja, o vadovaujasi kosmetologės rekomendacijomis.
„Tinkamai parinkti aktyvieji ingredientai duoda puikių rezultatų. Geriau mažiau, bet tikslingai – naudoti tai, ko iš tiesų reikia tavo odai. Jau keletą metų nevartoju alkoholio, stengiuosi sveikai maitintis, geriu daug vandens, sportuoju salėje su svoriais – visi šie dalykai itin prisideda prie veido odos puoselėjimo. Be to, nuostabiai jaučiuosi, esu kupina energijos ir geros nuotaikos“, – kalbėjo žinoma moteris.