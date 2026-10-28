Retai matoma Artūro Paulausko žmona Jolanta pasirodė renginyje: štai kaip ji atrodo dabar

Svarbaus vakaro nepraleido ir politiko Artūro Paulausko žmona Jolanta Paulauskienė.
Jolanta Paulauskienė pasirodė viešumoje
Moteris pastaraisiais metais – itin retas svečias renginiuose, nors anksčiau nevengdavo lankytis tokiuose susibūrimuose.
Prie foto sienelės ji šįkart pozavo viena.
Paroda „Valdui Adamkui – 100“ Valdovų rūmų muziejuje veiks iki 2027 m. kovo 14 dienos.
Parodos kuratorių Artūro Morozovo ir Saulės Gerikaitės teigimu, ši paroda – tai galimybė pažinti V. Adamkų kaip valstybės vadovą ir kaip žmogų, kurio gyvenimo istorija glaudžiai susijusi su viso pasaulio lietuviais.
Šio kultūrinio projekto iniciatorius ir globėjas Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad A. Sutkaus fotografijų paroda surengta išskirtinei lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės asmenybei – Prezidentui V. Adamkui pagerbti: „Pažymime jo gyvenimo šimtmetį, skirtą Lietuvai ir kitoms laisvę branginančioms šalims.“
Pasak premjero, V. Adamkaus gyvenimas yra gyva Lietuvos istorija. Būtent šis politikas atliko esminį vaidmenį stiprinant atkurtą Lietuvos valstybę, sugrąžinant mus į Vakarų pasaulį. „Jis pažadėjo atvesti Lietuvą į NATO ir Europos Sąjungą. Ir pažadą tesėjo. Šiandien esame dėkingi už Valdo Adamkaus įtvirtintas vertybes – pagarbą žmogui, gebėjimą telkti ir vienyti skirtingų pažiūrų ir įsitikinimų asmenis. Sveikatos Jums, Prezidente!“ – teigia Ministras Pirmininkas ir dėkoja maestro A. Sutkui už suteiktą galimybę pažvelgti į V. Adamkaus gyvenimą pro fotoaparato objektyvą.