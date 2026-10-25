Garsūs Lietuvos žmonės susivienijo dėl jautraus tikslo: netrūko emocijų

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2026-10-25 15:27 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-25 15:27
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Sportas ir prasmingos pergalės vienija ne tik aikštelėje, tačiau ir už jos ribų. Jau tradicija tapęs labdaringas teniso ir padelio turnyras šįmet pavadintas „Gerumo taškais“ vyko Kaune, „Tennis Space“ arenoje.

Labdaringame turnyre „GERUMO TAŠKAI“ – žinomi Lietuvos žmonės
GALERIJA (28)

Sportas ir prasmingos pergalės vienija ne tik aikštelėje, tačiau ir už jos ribų. Jau tradicija tapęs labdaringas teniso ir padelio turnyras šįmet pavadintas „Gerumo taškais“ vyko Kaune, „Tennis Space“ arenoje.

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Šeštadienį, spalio 24 dieną, kortuose susitiko žmonės, norintys savo energiją, laiką ir meilę sportui paversti prasminga pagalba sunkiai sergantiems vaikams.

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(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Labdaringame turnyre „GERUMO TAŠKAI“ – žinomi Lietuvos žmonės

Šįkart bendrystė ir gerumas padės pildyti dviejų mergaičių – 17-metės Sofijos ir penkerių Iglės – svajones. Taip pat lėšos bus skiriamos naujojo Rimanto Kaukėno paramos fondo projekto – Hospiso statybos ir įrengimo darbų.

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Prie „Gerumo taškų“ ir prasmingų pergalių prisijungė pats fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas, ilgamečiai fondo bendruomenės nariai Darjuš ir Kšyštof Lavrinovič, futbolininkas Edgaras Jankauskas, nuomonės formuotoja Veronika Montvydienė, dainininkė Eglė Jakštytė.

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Kai svajonės padeda žvelgti pirmyn

Septyniolikmetės Sofijos gyvenimas pasikeitė netikėtai. Merginai, kurios kasdienybėje anksčiau svarbią vietą užėmė teniso treniruotės ir laikas su draugais, teko pradėti ilgą kelią per gydymą. Po daugybės tyrimų ir mėnesių nežinomybės jai diagnozuota IV B stadijos Hodžkino limfoma. Gydymas chemoterapija jau pradėtas, o pirmieji tyrimų rezultatai teikia vilčių. Nepaisydama sunkumų, Sofija stengiasi išlikti pozityvi ir neprarasti tikėjimo ateitimi.

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Mergina svajoja ateityje tapti interjero dizainere. O šiandien jos noras – planšetinis kompiuteris, kuris padėtų palaikyti ryšį su artimaisiais, lengviau bendrauti ir bent trumpam mintimis sugrįžti į įprastą gyvenimą už ligoninės palatos ribų. Kartais svajonė prasideda nuo visai paprasto dalyko, kuris padeda jaustis arčiau mylimų žmonių.

Dar viena herojė, kurios svajonė labdaringo turnyro metu virto realybe – penkerių Iglė. Jos kasdienybė taip pat gerokai skiriasi nuo bendraamžių. Galvos smegenų onkologine liga sergančiai mergaitei teko patirti sudėtingą operaciją, o dabar jos laiką užpildo varginantis gydymas, procedūros ir ilgesys namams. Mažoji pasiilgsta tėčio, sesės ir darželio draugų, o sunkesnėmis akimirkomis jai prireikia ne tik stiprybės, bet ir daug švelnumo bei palaikymo.

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Iglė svajoja apie kelionę su visa šeima į saulėtą kraštą, kur žydra jūra skalauja krantus, galima rinkti kriauklytes ir akmenukus, o dienas pripildo buvimas kartu. Tokia išvyka leistų šeimai bent trumpam pakeisti aplinką, atsikvėpti nuo gydymo rutinos ir susikurti gražių prisiminimų. Tačiau yra ir dar viena mažosios herojės svajonė – susitikti su jos mylima Kake Make. Juk vaikystėje kartais užtenka vieno ypatingo susitikimo, kad akys nušvistų iš džiaugsmo.

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Kartu su visų susirinkusiųjų palaikymu šios gražios svajonės buvo paverstos realybe.

„GERUMO TAŠKAI“ – tai daugiau nei sportinis turnyras. Tai priminimas, kad kiekvienas iš mūsų gali tapti priežastimi, dėl kurios vaiko dienoje atsiras daugiau šypsenų, o jo svajonė priartės prie realybės.

Teniso bei padelio kortuose visą dieną vyko įnirtingos kovos – pergalių siekė ir mėgėjai ir pro lygų žaidėjai. Stengtis buvo verta, nes labdaringo turnyro prizinis fondas buvo išties gausus – rėmėjų dovanas gavo visi aukščiausias vietas užėmę dalyviai!

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Norintys finansiškai prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų gali aukoti šiais rekvizitais:

  • Gavėjas: Rimanto Kaukėno paramos grupė
  • Įmonės kodas: 302721009
  • PVM mokėtojo kodas: LT100011960710 Sąskaitos Nr.: LT147290099086499744
  • Mokėjimo paskirtis: PARAMA

Apie Rimanto Kaukėno paramos fondą

Rimanto Kaukėno paramos fondas – nuo 2012 metų visoje Lietuvoje veikianti labdaros ir paramos organizacija, teikianti jvairiapusş pagalbą sunkiai sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Fondas rūpinasi būtinomis gydymo, reabilitacijos ir slaugos priemonėmis, pildo sergančių vaikų svajones bei organizuoja iniciatyvas, suteikiančias stiprybės, palaikymo ir džiaugsmo sudėtingu gyvenimo laikotarpiu.

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