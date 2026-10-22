Vilniuje – įspūdinga šventė: Žilvino Grigaičio stilius traukė visų akį

Nuo pat MG atėjimo į Lietuvos rinką prekės ženklas tapo vienu sparčiausiai augusių naujų automobilių vardų šalyje, o 1000 parduotų automobilių riba bendrovei tapo simboliniu pasitikėjimo įrodymu.
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Renginio šūkis „Nuo pirmojo iki tūkstantojo“ simbolizavo MG kelionę Lietuvos rinkoje – nuo pirmojo kliento sprendimo patikėti tuomet dar daugeliui mažai pažįstamu prekės ženklu iki šiandienos, kai MG tapo vis dažniau Lietuvos keliuose matomu pasirinkimu.
Vakaro metu pagerbti pirmieji skirtingų MG modelių pirkėjai, apdovanotas 1000-asis MG klientas, o svečiai turėjo galimybę iš arti susipažinti su istorinių MG automobilių ekspozicija, atskleidusia beveik šimtmetį skaičiuojantį britiško prekės ženklo paveldą.
Pirmasis MG klientas Lietuvoje pasirinko modelį MG HS, nuo kurio prasidėjo pirmųjų prekės ženklo vairuotojų istorija šalyje. Tuo tarpu 1000-asis klientas pasirinko naująjį MG S9 PHEV – septynvietį įkraunamąjį hibridą, simbolizuojantį šiandieninę MG evoliuciją ir augantį modelių pasirinkimą.
„Kai prieš kelerius metus Lietuvoje pristatėme MG, ne vienas skeptiškai kėlė antakį. Girdėjome, kad mūsų rinkoje konkurencija itin didelė, o lietuviai turi aiškų skonį ir reikalavimus automobiliams. Tačiau mes tikėjome šiuo prekės ženklu, jo galimybėmis ir žmonėmis, kurie ieško išmanaus pasirinkimo. Šiandien Lietuvos keliais važinėja jau 1000 MG automobilių, ir tai yra geriausias įrodymas, kad rizikuoti buvo verta. Esu nuoširdžiai dėkinga kiekvienam klientui, pasirinkusiam MG, mūsų partneriams, komandai ir visiems, kurie tiki mumis bei mumis pasitiki. Šis vakaras skirtas būtent jiems“, – sakė „Autobrava Motors“ generalinė direktorė Dergilė Černiauskienė.
Sveikinimo žodį vakaro metu tarė ir Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje, pabrėžusi, kad MG sėkmė yra puikus pavyzdys, kaip britiški prekių ženklai gali sėkmingai įsitvirtinti tarptautinėse rinkose.
„MG sėkmė Lietuvoje dar kartą patvirtina, kad britiški prekės ženklai yra sėkmingai vystomi ir reprezentuojami tarptautinėse rinkose. Tūkstantis automobilių Lietuvos keliuose yra reikšmingas pasiekimas, rodantis klientų pasitikėjimą ir stiprią vietinės komandos kompetenciją“, – renginyje sakė Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje Liz Boyles.
Renginyje dalyvavęs verslininkas ir visuomenininkas Žilvinas Grigaitis prisiminė laikus, kai Didžiojoje Britanijoje MG buvo vienas ryškiausių ir geidžiamiausių automobilių vardų.
„Žvelgdamas į istorinius MG modelius, mintimis nusikėliau į Džeimso Bondo laikus. Visada vertinau automobilius, kurie turi charakterį. Esu individualistas, todėl dažniausiai rinkdavausi automobilius be stogo. Man automobilis nėra tik transporto priemonė. Jis kuria emociją, nuotaiką, atspindi žmogaus stilių. Todėl MG vardas man visuomet siejosi su išskirtinumu ir britiška elegancija“, – sakė Ž. Grigaitis.
Pasak jo, būtent todėl istorinę aurą turintys britiški automobiliai iki šiol išlaiko ypatingą vietą automobilių entuziastų širdyse.
Per palyginti trumpą laikotarpį Lietuvoje MG pavyko suburti lojalią klientų bendruomenę ir įsitvirtinti itin konkurencingoje automobilių rinkoje. Pasak bendrovės atstovų, pirmasis tūkstantis automobilių yra svarbus etapas, tačiau kartu ir naujos kelionės pradžia.
„Kiekvienas automobilis turi savo istoriją, o šie pirmieji tūkstantis MG automobilių Lietuvoje pasakoja žmonių pasitikėjimo istoriją. Džiaugiamės, kad vis daugiau vairuotojų atranda MG ir tampa mūsų bendruomenės dalimi“, – sakė D. Černiauskienė.