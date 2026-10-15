Į renginį susirinko Lietuvos garsenybės: išvyskite išskirtinius įvaizdžius

Praėjusiais metais sostinėje performansą „Patys kalti“ surengęs menininkas L. Svirplys vilkėdamas stilizuotą kalinio uniformą atbulomis žingsniavo nuo Seimo iki Vilniaus rajono apylinkės teismo, taip siekdamas atkreipti dėmesį į savo skaudžią patirtį bei žmogaus teisių problemas Lietuvoje.
Įkvėpė tikra jo paties istorija
Jiedu su tuometiniu draugu buvo užpulti gatvėje, tačiau patys sulaukė kaltinimų – neva buvo per ryškūs, ėjo susikibę rankomis. Dabar, praėjus metams, garsiai nuskambėjęs performansas tapo dekonstruotu mados miuziklu.
„Turbūt mūsų istoriją jau girdėjo daugelis, nes ja susidomėjo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio spauda, ji pasiekė ir Europos Žmogaus Teisių Teismą. Su savo buvusiu vaikinu prieš 4 metus ėjome namo ir mus užpuolė kaimynas. Po šio incidento vyko tyrimas, prasidėjo teisiniai procesai, tačiau išgirdome ne atsiprašymą, o teiginių, jog patys buvome kalti – „per ryškūs“, kad „atvirai demonstravome romantinius santykius“.
Net ir kalbant su teisėsaugos pareigūnais, girdėjome įtarimų „gal jūs patys elgėtės provokuojančiai“? Vis nuskambėdavo komentarai „Nekaltinu, bet patys kalti... reikia normaliai elgtis viešumoje“. Ši tema tapo ir mano baigiamojo darbo Vilniaus dizaino kolegijoje akcentu. Padarę nusikaltimus žmonės patenka į kalėjimus, o mes, LGBT+, taip pat tarsi kalėjime, nes negalime būti „per ryškūs“, negalime viešai demonstruoti jausmų“, – savo patirtį prisimena L.Svirplys.
Jo teigimu, ta pati problema egzistuoja ne tik kalbant apie LGBT bendruomenę: „Prievartą patyrusios aukos kaltinamos, kad vilki per trumpus sijonus, viešai miesto parke sumušta ir pažeminta paauglė pati tampa kalta, nes kažką prieš tai ne taip pakomentavo socialiniuose tinkluose. Tokių istorijų vis daugėja, todėl kai kas net bijo ir nesikreipia pagalbos, žinodami, koks linčo teismas gali laukti. Problemos aktualumas išlieka, todėl pernykštis performansas ir virto dar didesne idėja“.
Pradėjus išsamiau domėtis aukų kaltinimu, pačiu procesu, visuomenės nuomonės formavimu, „Patys kalti“ projekto koncepcija išsiplėtė. Spalio 14 dieną labai simbolinėje vietoje, Lukiškių kalėjimo erdvėse, buvo surengtas jo mados kolekcijos pristatymas, virtęs improvizuotu teismo posėdžiu, su visais tai atspindinčiais atributais bei simboliais.
Kas vyksta toliau – dažnai nematoma
„Parašęs projektą, gavau Kultūros tarybos stipendiją ir ėmiau kurti tai, ko, mano manymu, Lietuvoje dar nebuvo – savotišką mados miuziklą. Pradėjome bendradarbiauti su organizacija „Ribologija“, jie konsultuoja ir prisideda prie būsimo scenarijaus rašymo. Dalis lėšų, surinktų renginio metu, bus skirta šios organizacijos veiklai, susijusia su seksualiniu smurtu, naudojant prievartavimo narkotikus. Atėjo metas surengti teismą, sužinoti, ar iš tiesų mes patys esame kalti?
Tokiu būdu noriu įgarsinti situacijas, kurios yra nejaukios, kurios reikalauja visuomenės sąmoningumo. Atkreipti dėmesį į tai, ką iš tiesų patiria aukos ne tik incidento metu, bet ir po jo, kai sulaukia nevienareikšmiškų visuomenės reakcijų, daugybės komentarų internete. Kas vyksta toliau – ne mažiau svarbu, bet dažnai nematoma. Žmogus ima kaltinti save – kad gal „ne taip“ gyvena, „ne taip“ elgėsi. Teisme sulaukia užuominų, kad gal reikėjo nesilaikyti už rankų, gal reikėjo rengtis ne taip ryškiai, gal sijonas ilgesnis turėjo būti...
Pabandysime kartu su žmonėmis pasigilinti į šiuos klausimus. Būsimą renginį aš vadinu dekonstruotu mados miuziklu. Tai nėra pilnai standartinis miuziklo formatas. Čia bus ne tik neįprasta aplinka, mados kolekcija, bet ir muzikos, šokio, pokalbių rinkinys. Kviečiu visus į teismo posėdį, noriu sukurti naują formatą ir labai juo tikiu. Tikiu tokių sumanymų galia“, – prieš renginį pasakojo garsus menininkas.
Vaidmenis čia kūrė bei modeliais tapo Toma Vaškevičiūtė, Vita Žiba, Gytis Ivanauskas, „Superkoloritas“, Kristijonas Ribaitis, drag karalienė Edma, soc.tinklų žvaigždė Blondanina ir kiti.