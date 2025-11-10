 
Dizaineris Lukas Svirplys vėl nustebino originaliu rūbu: švarkui panaudojo brolio kelnes

2025-11-10 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 21:15

Drabužių dizaineris, stilistas Lukas Svirplys – išskirtinė asmenybė, kurio nepastebėti miesto gatvėse praktiškai neįmanoma. Su suknelėmis pozuoti mėgstantis 27-erių vaikinas savitu stiliumi sužibėjo ir TV3 pramoginėje laidoje „Miestas ir kaimas“, kur atstovavo miesto komandą. 

0

Palygino miesto ir kaimo privalumus

Nors pats yra gimęs mažame Gataučių kaime, Joniškio rajone, tačiau savo gyvenimo provincijoje Lukas neįsivaizduoja.

„Miestas mane žavi galimybėmis plačiąja prasme nuo kultūros, meno renginių, mados, žmonių, kavinių, restoranų, tiesiog dėl galimybės patirti dar didesnį kiekį įvairių gyvenimiškų patirčių.

Kaime galėčiau gyventi, nes moku melžti karvę, moku žolę nupjauti, malkų paskaldyti, pečių užkurti, bet nenorėčiau ravėti karštą vasaros dieną. Ypač vagų, kurių nesimato pabaigos. Nenorėčiau ir nekenčiu“, – miesto ir kaimo skirtumus lygino L. Svirplys.

Pasisiuvo išskirtinį kostiumą

Į laidą L. Svirplys atvyko pasipuošęs juodu švarku, kuris savo rūbų kūryboje propaguoja tvarumą ir dažnam savo klientui siūlo pirkti naujų daiktų.

Švarką, kaip sako pats, pasisiuvo tiesiog iš nebenaudojamų kelnių. 

„Čia yra daug įvairių kelnių, sujungtų į švarką“, – stebėjosi laidos vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis.

„Čia yra brolio kelnės, švarkakelnės“, – patikslino jaunosios naujosios kartos stilistas.

Laidos metu L. Svirplys varžėsi prieš Dainą Bilevičiūtę ir grupės „Popkultūra“ atlikėjus, kurie atstovavo kaimą. Tuo tarpu jo komandoje miesto garbę padėjo ginti lietuviškos estrados dueto „Superkoloritas“ nariai – Giedrė Nalivaikaitė ir Adomas Koreniukas.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite antradieniais 19:30 per TV3 televiziją arba portale tv3.lt.

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Maistas ar kaimas“.

