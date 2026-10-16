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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Seniai girdėta Kristina Navickaitė-Tina suspindo renginyje: šalia jos – paslaptingas palydovas

2026-10-16 17:13 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-16 17:13
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Klaipėdoje duris atvėrė naujas baldų gamintojo „Frankof“ salonas. Tai jau penktasis šio prekių ženklo salonas Lietuvoje. Į atidarymo vakarą susirinkę interjero, dizaino ir gyvenimo būdo tendencijomis besidomintys dizaineriai iš Lietuvos ne tik apžiūrėjo naująją erdvę, bet ir susipažino su naujausiomis baldų tendencijomis, tarp kurių netrūko sprendimų, pirmenybę teikiančių komfortui ir funkcionalumui.

Baldų salono atidarymo akimirkos (nuotr. Raimondo Alešiūno)
GALERIJA (64)

Klaipėdoje duris atvėrė naujas baldų gamintojo „Frankof“ salonas. Tai jau penktasis šio prekių ženklo salonas Lietuvoje. Į atidarymo vakarą susirinkę interjero, dizaino ir gyvenimo būdo tendencijomis besidomintys dizaineriai iš Lietuvos ne tik apžiūrėjo naująją erdvę, bet ir susipažino su naujausiomis baldų tendencijomis, tarp kurių netrūko sprendimų, pirmenybę teikiančių komfortui ir funkcionalumui.

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Baldai, kurie palieka įspūdį

Tarp vakaro svečių buvo ir žinoma šokėja, nuomonės formuotoja Kristina Navickaitė, daugeliui žinoma kaip „Tina Dance“, kuri neslėpė susižavėjimo pristatytais sprendimais.

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(64 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Baldų salono atidarymo akimirkos

„Labiausiai nustebino tai, kiek skirtingų variantų galima sukurti iš pasirinkto baldų modelio. Tokie baldai suteikia daugiau laisvės ir leidžia namus pritaikyti prie savo gyvenimo būdo, o ne atvirkščiai“, – sakė K. Navickaitė.

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Renginį vedė stiliaus ir mados tendencijomis besidomintis, po pasaulį daug keliaujantis Žilvinas Grigaitis. Vakaro metu jis ne tik dalijosi įdomiomis baldų ir interjero istorijomis, bet ir atkreipė dėmesį į ryškėjančią tendenciją, kad šiuolaikiniuose namuose svarbiausia tampa ne vien estetika, bet ir komfortas.

„Daug keliauju, gyvenu intensyviu tempu, todėl grįžęs namo labiausiai vertinu paprastus dalykus. Vienas jų – patogi ir didelė sofa, ant kurios gali išsitiesti ir pailsėti. Juk sofa dažniausiai būna pagrindinis namų interjero elementas. Man atrodo, šiandien žmonės ieško būtent to balanso, kai stilius dera su komfortu. Baldas turi būti ne tik gražus, bet ir toks, kuriame iš tiesų gera būti“, – renginio metu kalbėjo Ž. Grigaitis.

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Moduliniai baldai keičiasi kartu su žmogaus poreikiais

Pasak įmonės bendrakūrių Arnoldo Gečo ir Andriaus Čekanavičiaus, būtent galimybė pritaikyti baldą tam tikrai erdvei šiandien tampa vienu svarbiausių kriterijų renkantis baldus. „Nuo pirmųjų dienų kūrėme baldus žmonėms. Todėl mūsų moduliniai sprendimai leidžia baldams keistis kartu su šeima, gyvenimo būdu bei namais. Atidarę penktąjį saloną Lietuvoje matome aiškią tendenciją – žmonės ieško ne tik estetiško baldo, bet ir ilgalaikio sprendimo. Moduliniai baldai leidžia kurti įvairias kombinacijas, keisti jų išdėstymą, papildyti naujais elementais ir taip prisitaikyti prie kintančių poreikių. Ta pati sofa gali puikiai tikti tiek nedideliam butui, tiek erdviems šeimos namams“, – sako ukrainietiškų baldų atstovai.

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Renginyje dalyvavusi žinoma interjero dizainerė Indrė Reimorienė pastebi, kad šiandien keičiasi pati prabangos samprata. Demonstratyvius sprendimus vis dažniau keičia kokybiškos medžiagos, ilgaamžiškumas ir komfortas, kuriuo galima mėgautis kasdien. „Prabanga šiandien nebėra tai, kas labiausiai krenta į akis. Ji slypi pojūtyje. Tai namai, kuriuose gera būti, kokybiškos medžiagos, apgalvotos proporcijos ir baldai, kurie patogūs žmogui. Vis dažniau žmonės renkasi ne tai, kas madinga šią akimirką, o tai, kas ilgainiui kuria gerą savijautą ir gyvenimo kokybę“, – sako I. Reimorienė.

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Pasak dizainerės, būtent todėl interjeruose vis dažniau pasirenkami moduliniai baldai, leidžiantys namus pritaikyti prie individualaus gyvenimo būdo ir besikeičiančių poreikių.

„Žmonės nebenori namų, kurie būtų skirti parodyti kitiems. Jie nori namų, į kuriuos būtų gera sugrįžti. Matome aiškią tendenciją: vertinamas komfortas, minkštesnės formos, natūralios tekstūros ir lankstūs sprendimai. Baldai turi prisitaikyti prie žmogaus gyvenimo, o ne žmogus – prie baldų“, – teigia I. Reimorienė.

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Penktasis žingsnis Lietuvoje

Sparčiai populiarėjantis Europoje, 2026 metais patekęs į „Forbes NEXT“ sąrašus ir jau penktą saloną atidarantis „Frankof“ gamintojas žymi dar vieną plėtros etapą Lietuvoje. Pasak bendrovės atstovų, šiandien vis daugiau pirkėjų vertina baldų universalumą, ilgaamžiškumą ir galimybę juos pritaikyti prie kintančių gyvenimo etapų. Salonuose yra dizaineriams įkurtos vietos, kuriose pateikiamas platus audinių, spalvų ir medienos atspalvių pasirinkimas, leidžiantis kurti interjero dizainą, geriausiai pritaikytą jūsų erdvei.

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Dėl patikimumo, kokybiškų medžiagų ir gamybos lankstumo šio prekių ženklo baldai jau spėjo pelnyti gerą vardą ir komercinių erdvių sektoriuje – gamintojas įgyvendina baldų projektus viešbučiams, kavinėms, restoranams bei biurų poilsio erdvėms.

Moduliniai baldai šiandien tampa ne trumpalaike interjero tendencija, o ilgalaikiu sprendimu žmonėms, ieškantiems komforto, lankstumo ir galimybės namus pritaikyti prie savo gyvenimo būdo.

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