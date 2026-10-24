„Kakės Makės“ spektaklio premjeroje – žinomi Lietuvos veidai ir jų vaikai

Į renginį sugūžėjo daugybė šeimų, o tarp jų – ir žinomi Lietuvos veidai su atžalomis.
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FOTOGALERIJA. Spektaklio premjera „Kakė Makė ir didžiausias lobis“
Susirinko garsios šeimos
Čia buvo galima išvysti Dalią Belickaitę, Tadą ir Liuciną Rimgailas, Gretą Meschino, Eleną Puidokaitę-Bruzgulienę ir kitus.
Garsūs Lietuvos žmonės atvyko ne vieni – šalia buvo ir jų vaikai.
„Kakė Makė ir didžiausias lobis“ – nuotaikingas nuotykis visai šeimai apie draugystę, šeimą ir atradimą, kad brangiausi dalykai pasaulyje nebūtinai slepiasi lobių skryniose.
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